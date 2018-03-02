Серед офіційно працевлаштованих в Україні іноземців у 2017 році найбільше було громадян Туреччини На другому і третьому місцях – росіяни та білоруси

У 2017 році в Україні працювало 12 409 іноземців. Країнами-лідерами за кількістю громадян, які працювали в Україні за наявності дозволу на працевлаштування, стали Туреччина, Росія та Білорусь.

Фото: From-ua.com

Такі дані надали в Державній службі зайнятості України, повідомляють УНН. Зокрема, за даними служби, у 2017 році країнами-лідерами за кількістю їхніх громадян, що працювали в Україні за наявності дозволу на працевлаштування, стали Туреччина (2136 осіб), Російська Федерація (1608 осіб), Білорусь (666 осіб), Польща (554 особи), Румунія (217 осіб), США (372 особи), Німеччина (353 особи), Франція (333 особи), Велика Британія (278 осіб), Таїланд (270 осіб). Як повідомляв iPress.ua, близько половини безробітних українців мають вищу освіту.

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