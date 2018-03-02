CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ 2017 році в Україні працювало 12 409 іноземців. Країнами-лідерами за кількістю громадян, які працювали в Україні за наявності дозволу на працевлаштування, стали Туреччина, Росія та Білорусь.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Серед офіційно працевлаштованих в Україні іноземців у 2017 році найбільше було громадян Туреччини
На другому і третьому місцях – росіяни та білоруси
Фото: From-ua.com
Такі дані надали в Державній службі зайнятості України, повідомляють УНН.
Зокрема, за даними служби, у 2017 році країнами-лідерами за кількістю їхніх громадян, що працювали в Україні за наявності дозволу на працевлаштування, стали Туреччина (2136 осіб), Російська Федерація (1608 осіб), Білорусь (666 осіб), Польща (554 особи), Румунія (217 осіб), США (372 особи), Німеччина (353 особи), Франція (333 особи), Велика Британія (278 осіб), Таїланд (270 осіб).
Як повідомляв iPress.ua, близько половини безробітних українців мають вищу освіту.
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