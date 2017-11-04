"Шахтар" підписав контракт з гравцем збірної Грузії
Контракт оборонця збірної Грузії з "моряками" завершувався влітку, тому донецький клуб скористався ситуацію та отримав футболіста безкоштовно.
Хочолава підписав з "гірниками" контракт на 5 років та приєднається до "Шахтаря" по завершенню поточного сезону, повідомляє сайт донеччан.
Відзначимо, що Давид Хочолава з сезону 2015/16 захищає кольори одеського "Чорноморця". В українській Прем'єр-лізі провів 39 матчів, забив 3 м'ячі.
В серпні 2016 року Хочолава отримав дебютний виклик до національної збірної Грузії, в складі якої на сьогодні зіграв вже 3 поєдинки.
Втім, перехід футболіста, швидше за все, є не підсиленням для "Шахтаря", а ослабленням суперника. На цей момент в таборі "помаранчево-чорних" на позиції Хочолави грають Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Іван Ордець та Сергій Кривцов.
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