Щонайменше 81 людина загинула внаслідок повені в Японії Обов'язкова евакуація оголошена для майже двох мільйонів людей

Через дощі та зсуви ґрунту в Японії загинула 81 людина.

Фото: reuters.com

Після евакуації 2000 мешканців міста Курашікі, яке постраждало найбільше, десятки людей досі залишаються зниклими безвісти, повідомляє Reuters. Обов'язкова евакуація оголошена для майже 2 млн мешканців, у багатьох префектурах – попередження про небезпеку важких злив та зсувів ґрунту.

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

Фото: reuters.com

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію