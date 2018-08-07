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Щонайменше 81 людина загинула внаслідок повені в Японії

Обов'язкова евакуація оголошена для майже двох мільйонів людей
Через дощі та зсуви ґрунту в Японії загинула 81 людина.
Щонайменше 81 людина загинула внаслідок повені в Японії Фото: reuters.com

Після евакуації 2000 мешканців міста Курашікі, яке постраждало найбільше, десятки людей досі залишаються зниклими безвісти, повідомляє Reuters.

Обов'язкова евакуація оголошена для майже 2 млн мешканців, у багатьох префектурах – попередження про небезпеку важких злив та зсувів ґрунту.


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com

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08 07 2018 23:57
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