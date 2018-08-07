CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез дощі та зсуви ґрунту в Японії загинула 81 людина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Щонайменше 81 людина загинула внаслідок повені в Японії
Обов'язкова евакуація оголошена для майже двох мільйонів людей
Фото: reuters.com
Після евакуації 2000 мешканців міста Курашікі, яке постраждало найбільше, десятки людей досі залишаються зниклими безвісти, повідомляє Reuters.
Обов'язкова евакуація оголошена для майже 2 млн мешканців, у багатьох префектурах – попередження про небезпеку важких злив та зсувів ґрунту.
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
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08 07 2018 23:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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