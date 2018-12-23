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Щороку близько 6 млн людей помирають через тютюнопаління , - ООН

Тютюнопаління щороку спричиняє смерть близько 6 мільйонів людей, кожний десятий з яких є пасивним курцем
Тютюнопаління щороку спричиняє смерть близько 6 мільйонів людей, кожний десятий з яких є пасивним курцем.
Щороку близько 6 млн людей помирають через тютюнопаління , - ООН Фото: grbz.ru

Як повідомляє Організація Об’єднаних Націй, через безпосередній вплив тютюну щороку помирають близько 5 мільйонів людей, ще 600 тисяч жертв тютюну - пасивні курці.

"Економічні втрати від куріння перевищують 1,4 трильйони доларів США на рік", - йдеться у повідомленні ООН.

Станом на 2016 рік 45% українців віком 15-19 років вживають алкоголь. При цьому, серед хлопців таких 53%, а серед дівчат – майже 37%.

 

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23 12 2018 17:24
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