Шість країн готові перемістити свої посольства в Єрусалим, - Нетаньягу

Посольство США повинно переїхати в Єрусалим з Тель-Авіва 14 травня

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що "щонайменше півдюжини країн" розглядають можливість перенесення своїх посольств в Єрусалим після рішення США.

"Я радий повідомити, що щонайменше півдюжини країн в даний час серйозно ставляться до питання про перенесення своїх посольств в Єрусалим", - сказав він, передає Reuters.

Нетаньягу також подякував Гватемалі, яка вирішила перемістити своє посольство незабаром після рішення США. Але не назвав інші країни, готові піти за ними.

Перші десять посольств, які переїдуть в Єрусалим, отримають "пільгове лікування", додав він, не пояснивши деталі.

Посольство США повинно переїхати в Єрусалим з Тель-Авіва 14 травня, в день, коли Ізраїль оголосив про свою незалежність в 1948 році.

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Як відомо, 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і доручив Держдепартаменту почати підготовку до переведення посольства Америки з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Заява Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю спричинила хвилю насильства у регіоні. Ізраїльська армія здійснила кілька ударів у відповідь на атаки палестинських бойовиків. Унаслідок зіткнень демонстрантів із ізраїльськими силовиками в Єрусалимі та на палестинських автономних територіях загинули кілька протестувальників, понад 750 людей дістали поранень.

Згідно з останніми опитуваннями, майже половина палестинців підтримує силовий шлях вирішення питання про створення власної держави.