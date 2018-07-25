Сходи на Пейзажній алеї обійшлися Києву в 15 млн грн

Київська міська державна адміністрація витратила 15 млн гривень на реконструкцію сходів на Старокиївській горі, яку відкрили 17 липня.

Про це заявив заступник голови КМДА Олександр Спасибко у відповідь на пост київського юриста Клима Братківського у Facebook.

Киянин написав, що "відчув щось недобре, коли побачив нові сходинки на Пейзажній алеї" і направив запит, щоб дізнатися, хто є підрядником і які тендери було проведено для цієї реконструкції. У відповіді, яку отримав Братківський, було зазначено, що загальна вартість реконструкції - 89 млн гривень.

"Це якщо сходинок 300, то одна сходинка обійшлася в 300 тисяч", - написав він. Також блогер зазначив, що підсвічування на алеї зробили найдешевше, без захисту від води.

Спасибко у відповідь звинуватив Братківського в маніпуляціях.

"В Інтернеті з'явилася маніпулятивна інформація про нібито "золоті" сходинки. Я повинен відзначити, що вартість робіт з реконструкції сходів становить 15 млн гривень", - заявив він.

За його словами, в суму 89 млн гривень входить увесь проект реконструкції і облаштування всієї території першої частини туристичного маршруту в історичному центрі Києва.

"Тому розділити загальну вартість на сходинки і видавати цю цифру в інформаційний простір абсолютно некоректно. Жодним чином не можна розділити на сходинки вартість увсього проекту благоустрою схилів", - зазначив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, що кошторис реконструкції Контрактової площі на Подолі коштуватиме міському бюджету Києва приблизно в 160-170 млн грн.