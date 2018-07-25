Сходи на Пейзажній алеї обійшлися Києву в 15 млн грн
Про це заявив заступник голови КМДА Олександр Спасибко у відповідь на пост київського юриста Клима Братківського у Facebook.
Киянин написав, що "відчув щось недобре, коли побачив нові сходинки на Пейзажній алеї" і направив запит, щоб дізнатися, хто є підрядником і які тендери було проведено для цієї реконструкції. У відповіді, яку отримав Братківський, було зазначено, що загальна вартість реконструкції - 89 млн гривень.
"Це якщо сходинок 300, то одна сходинка обійшлася в 300 тисяч", - написав він. Також блогер зазначив, що підсвічування на алеї зробили найдешевше, без захисту від води.
Спасибко у відповідь звинуватив Братківського в маніпуляціях.
"В Інтернеті з'явилася маніпулятивна інформація про нібито "золоті" сходинки. Я повинен відзначити, що вартість робіт з реконструкції сходів становить 15 млн гривень", - заявив він.
За його словами, в суму 89 млн гривень входить увесь проект реконструкції і облаштування всієї території першої частини туристичного маршруту в історичному центрі Києва.
"Тому розділити загальну вартість на сходинки і видавати цю цифру в інформаційний простір абсолютно некоректно. Жодним чином не можна розділити на сходинки вартість увсього проекту благоустрою схилів", - зазначив заступник голови КМДА.
Нагадаємо, що кошторис реконструкції Контрактової площі на Подолі коштуватиме міському бюджету Києва приблизно в 160-170 млн грн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі
- Діалог зі СходомДвоє незнайомців стали частиною туру в понад 1000 кілометрів: Львів-Костянтинівка-Маріуполь-Кирилівка