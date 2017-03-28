Шокін через суд хоче повернути собі посаду генпрокурора, - ЗМІ
Відповідний позов він подав до Вищого адмінсуду. Позов зареєстрований 13 березня 2017 року, про що є повідомлення на сайті суду, інформує "Українська правда".
Окрім того, головний спеціаліст прес-служби суду Галина Гаєвська заявила, що розгляд призначено на 10 квітня на 15:30.
Фото: pravda.com.ua
"У своїй позовній заяві він просить визнати незаконними та скасувати постанову ВР України про надання згоди на звільнення президентом Віктора Шокіна з посади Генпрокурора України", - повідомила Гаєвська.
"Також він просить визначити незаконним і скасувати указ Президента від 3 квітня 2016 року про звільнення з посади генпрокурора і указ Президента від 23 червня 2016 року №269/2016 а також про поновлення його на адміністративній посаді", - додала Гаєвська.
В указі Порошенка №269/2016 вноситься доповнення до попереднього указу про звільнення Шокіна. Указ доповнено словами "згідно з поданою ним заявою".
У Генпрокуратурі також підтвердили рішення Шокіна поновитися на посаді, інформує "112 Україна".
Нагадаємо, що 3 квітня 2016 року Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Віктора Шокіна з посади Генерального прокурора України.
До цього парламент 289 голосами схвалив відставку Шокіна. За Конституцією генпрокурора з посади звільняє Президент за згодою парламенту.
16 лютого президент Петро Порошенко у своєму зверненні до співвітчизників повідомив, що попросив генпрокурора Шокіна подати у відставку.
Однак Шокін пішов у відпустку, з якої вийшов у середині березня.
Додамо, що Віктор Шокін в день голосування за його відставкузвільнив свого заступника Давида Сакварелідзе, який відкрито критикував Шокіна і звинувачував його у корупції.
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