Шовковський розповів, куди міг перейти під час виступів за Динамо
"Був інтерес з боку Парми, Валенсії і Баварії. Але все склалося так, що я залишився в Динамо, а потім кудись переходити не було сенсу", - розповів Шовковський у ефірі програми Дубль W, повідомляє Динамоманія.
Також гравець зазначив, що не шкодує про те, що всю кар'єру провів в київському клубі, оскільки отримував задоволення від того, що робив.
Шовковський додав, що причини, за якими він залишався в Динамо, завжди були різні: іноді керівництво клубу не хотіло відпускати, іноді інші обставини втручалися в ситуацію.
У грудні 2016 року Шовковський оголосив про завершення кар'єри. Всього за Динамо воротар провів 426 матчів.
Раніше багаторічний воротар, який виступає за Динамо з 1993 року, отримав тренерську ліцензію.
Також повідомлялося, що останнім матчем Шовковського у складі Динамо стала гра проти Зорі 18 вересня.
Наставник київської команди Сергій Ребров дав зрозуміти, що голкіпер не грає, оскільки його переслідують травми.
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