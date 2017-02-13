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Шовковський розповів, куди міг перейти під час виступів за Динамо

Шовковський всю кар'єру провів у київському Динамо
Колишній воротар київського Динамо Олександр Шовковський розповів, що в певний момент кар'єри міг перейти в один з європейських клубів.
Шовковський розповів, куди міг перейти під час виступів за Динамо Фото: V.Rasner / fcdynamo.kiev.ua

"Був інтерес з боку Парми, Валенсії і Баварії. Але все склалося так, що я залишився в Динамо, а потім кудись переходити не було сенсу", - розповів Шовковський у ефірі програми Дубль W, повідомляє Динамоманія.

Також гравець зазначив, що не шкодує про те, що всю кар'єру провів в київському клубі, оскільки отримував задоволення від того, що робив.

Шовковський додав, що причини, за якими він залишався в Динамо, завжди були різні: іноді керівництво клубу не хотіло відпускати, іноді інші обставини втручалися в ситуацію.

У грудні 2016 року Шовковський оголосив про завершення кар'єри. Всього за Динамо воротар провів 426 матчів.

Раніше багаторічний воротар, який виступає за Динамо з 1993 року, отримав тренерську ліцензію.

Також повідомлялося, що останнім матчем Шовковського у складі Динамо стала гра проти Зорі 18 вересня.

Наставник київської команди Сергій Ребров дав зрозуміти, що голкіпер не грає, оскільки його переслідують травми.

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13 02 2017 22:36
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