Швеція і НАТО проведуть найбільші за 20 років військові навчання
Про це повідомляє The Independent.
У маневрах візьмуть участь 19 тисяч шведських військовослужбовців, а також солдати зі США, Фінляндії, Франції, Данії, Норвегії, Литви та Естонії.
Ці навчання стануть наймасштабнішими за останні 20 років.
"Аврора-17" проходитимуть на морі, в повітрі і на суші. Основні місця для проведення навчань – долина Мелардален, околиці Стокгольма і Гетеборга, а також стратегічно важливий острів Готланд.
Масштабні навчання є відповіддю Стокгольма на погрози з боку Москви, яка заявила, що стосунки Росії та Швеції погіршаться, якщо остання вступить до Північноатлантичного альянсу.
Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком заявив, що країни НАТО і Україна визначатимуть, коли настане час членства в Альянсі.
У свою чергу, Президент України Петро Порошенко заявив, що комісія Україна-НАТО погодила початок діалогу про подачу Україною заявки на отримання плану дій щодо членства в альянсі.
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