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Швеція і НАТО проведуть найбільші за 20 років військові навчання

У маневрах візьмуть участь 19 тисяч шведських військовослужбовців
У вересні Збройні сили Швеції візьмуть участь у спільних з НАТО військових навчаннях "Аврора-17", спрямованих проти російської експансії
Швеція і НАТО проведуть найбільші за 20 років військові навчання Фото: Reuters

Про це повідомляє The Independent.

У маневрах візьмуть участь 19 тисяч шведських військовослужбовців, а також солдати зі США, Фінляндії, Франції, Данії, Норвегії, Литви та Естонії.

Ці навчання стануть наймасштабнішими за останні 20 років.

"Аврора-17" проходитимуть на морі, в повітрі і на суші. Основні місця для проведення навчань – долина Мелардален, околиці Стокгольма і Гетеборга, а також стратегічно важливий острів Готланд.

Масштабні навчання є відповіддю Стокгольма на погрози з боку Москви, яка заявила, що стосунки Росії та Швеції погіршаться, якщо остання вступить до Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком заявив, що країни НАТО і Україна визначатимуть, коли настане час членства в Альянсі.

У свою чергу, Президент України Петро Порошенко заявив, що комісія Україна-НАТО погодила початок діалогу про подачу Україною заявки на отримання плану дій щодо членства в альянсі.

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