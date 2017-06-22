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Швейцарія ініціювала арешт 15 млн євро застави України за Євробачення

Про підстави накладення арешту і ініціатора процедури не повідомляється
У Швейцарії заарештували 15 млн євро, які Україна виділила як гарантію Європейській мовній спілці для проведення Євробачення-2017 у Києві.
Швейцарія ініціювала арешт 15 млн євро застави України за Євробачення Фото: з відкритих джерел

Застава надана як фінансова гарантія для підготовки і проведення пісенного конкурсу. Після нього гроші Україні мали повернути, - повідомляє прес-служба Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Але ЄВС повідомила, що Женевське управління примусового стягнення заборгованості вирішило накласти на заставу арешт. Про підстави накладення арешту і ініціатора процедури не повідомляється.

"Ми найняли юридичну фірму зі Швейцарії, оскільки потрібно з'ясувати всі обставини справи і визначити порядок застосування процедури накладення арешту відповідно до швейцарського законодавства", — заявив глава НСТУ Зураб Аласанія.

Нагадаємо, дохід від продажу квитків на міжнародний конкурс Євробачення-2017 склав 72,506 млн гривень.

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22 06 2017 20:36
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