Швейцарія ініціювала арешт 15 млн євро застави України за Євробачення

Про підстави накладення арешту і ініціатора процедури не повідомляється

У Швейцарії заарештували 15 млн євро, які Україна виділила як гарантію Європейській мовній спілці для проведення Євробачення-2017 у Києві.

Застава надана як фінансова гарантія для підготовки і проведення пісенного конкурсу. Після нього гроші Україні мали повернути, - повідомляє прес-служба Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Але ЄВС повідомила, що Женевське управління примусового стягнення заборгованості вирішило накласти на заставу арешт. Про підстави накладення арешту і ініціатора процедури не повідомляється.

"Ми найняли юридичну фірму зі Швейцарії, оскільки потрібно з'ясувати всі обставини справи і визначити порядок застосування процедури накладення арешту відповідно до швейцарського законодавства", — заявив глава НСТУ Зураб Аласанія.