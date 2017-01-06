БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИДохід від продажу квитків на міжнародний конкурс Євробачення-2017 склав 72,506 млн гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна отримала 72 млн гривень доходу від продажу квитків на Євробачення
Дуло продано 64 тис. квитків, 37,4% яких придбали іноземні гості
Фото: unian.ua
"У нас дуже хороші показали доходів від продажу квитків при плані в 44 млн грн ми перевиконали на 65% цей план і наші доходи склали приблизно 72 млн грн", - повідомив заступник генерального директора "Національного громадського телебачення України" Павло Грицак, інформує "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, 13 травня в Києві відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2017", участь в якому взяли представники 26 країн: Ізраїлю, Польщі, Білорусі, Австрії, Вірменії, Нідерландів, Молдови, Угорщини, Італії, Данії, Португалії, Азербайджану, Хорватії, Австралії, Греції, Іспанії, Норвегії, Великої Британії, Кіпру, Румунії, Німеччини, України, Бельгії, Швеції, Болгарії та Франції.Зазначимо, із мільйонного гонорару за виступ на "Євробаченні-2017" українська співачка Джамала отримала 360 тисяч гривень. Решту грошей було витрачено на оплату роботи танцюристів, на костюми, графіку та необхідні для шоу деталі.
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