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Швейцарська фірма почала продавати за кордон чисте повітря

Одна 7-літрова ємність коштує 18 швейцарських франків
Швейцарський стартап Swiss Alpine Air почав продавати за кордон гірське повітря з Альп.
Швейцарська фірма почала продавати за кордон чисте повітря printscreen

Про це йдеться на сайті фірми.

"Swiss Alpine Air забезпечить вас невеликою порцією швейцарського гірського повітря, де б ви не були. Чисте, свіже, на 100% натуральне швейцарське альпійське повітря.  Люди їхали до нашого прекрасного альпійського регіону впродовж століть, щоб уникнути забруднення та міського смогу", - йдеться у повідомленні на сайті.

Так, одна 7-літрова ємність коштує 18 швейцарських франків ($18), три таких флакони - 46 франків, 12 флаконів - 172 франки.

Нагадаємо, що в середині серпня у столиці зафіксували перевищення норми забруднення повітря.

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25 09 2017 07:35
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