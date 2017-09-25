Швейцарська фірма почала продавати за кордон чисте повітря

Швейцарський стартап Swiss Alpine Air почав продавати за кордон гірське повітря з Альп.

Про це йдеться на сайті фірми.

"Swiss Alpine Air забезпечить вас невеликою порцією швейцарського гірського повітря, де б ви не були. Чисте, свіже, на 100% натуральне швейцарське альпійське повітря. Люди їхали до нашого прекрасного альпійського регіону впродовж століть, щоб уникнути забруднення та міського смогу", - йдеться у повідомленні на сайті.

Так, одна 7-літрова ємність коштує 18 швейцарських франків ($18), три таких флакони - 46 франків, 12 флаконів - 172 франки.

Нагадаємо, що в середині серпня у столиці зафіксували перевищення норми забруднення повітря.