У столиці зафіксували перевищення норми забруднення повітря

У деяких місцях масово скупчення автомобілів у столиці рівень забруднення повітря перевищує допустиму норму у кілька разів.

Найгірші показники було зафіксовано в районі Бессарабської і Деміївської площ, а також проспектів Перемоги та Оболонського. Про це свідчать результати досліджень, опубліковані на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві.



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За словами керівника ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олега Рубана, місцями допустима норма забруднення повітря перевищена в 6 разів, пише "УНН".

"Перевищення фіксуються тільки в місцях масового скупчення автомобільного транспорту, які реєструються стаціонарними точками. Таких точок у Києві 21. Там дійсно є перевищення від 1, 5 до 6 разів, залежно від місця", - сказав Рубан. Він також додав, що забруднення повітря є нормальним явищем для мегаполісу в місцях максимального скупчення автомобілів.