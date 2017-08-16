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У столиці зафіксували перевищення норми забруднення повітря

Місцями допустима норма забруднення повітря перевищена в шість разів
У деяких місцях масово скупчення автомобілів у столиці рівень забруднення повітря перевищує допустиму норму у кілька разів.
У столиці зафіксували перевищення норми забруднення повітря Фото: vk.com/troyeshchyna_array

Найгірші показники було зафіксовано в районі Бессарабської і Деміївської площ, а також проспектів Перемоги та Оболонського. Про це свідчать результати досліджень, опубліковані на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві.


Скріншот

За словами керівника ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олега Рубана, місцями допустима норма забруднення повітря перевищена в 6 разів, пише "УНН".

"Перевищення фіксуються тільки в місцях масового скупчення автомобільного транспорту, які реєструються стаціонарними точками. Таких точок у Києві 21. Там дійсно є перевищення від 1, 5 до 6 разів, залежно від місця", - сказав Рубан. Він також додав, що забруднення повітря є нормальним явищем для мегаполісу в місцях максимального скупчення автомобілів.

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16 08 2017 17:48
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