Сім'ю "друга Путіна", кандидата у президенти Франції - Фійона, запідозрили у привласненні мільйону

Дружина кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона і двоє його синів отримали за роботу на держслужбі майже мільйон євро.

Кандидат у президенти Франції від консервативної партії "Республіканці" Франсуа Фійон, будучи депутатом парламенту, влаштував дружину на посаду асистентки. У результаті Пенелопа Фійон, працюючи фіктивно, отримала як співробітниця апарату парламенту близько €600 тисяч, повідомила французька газета Le Canard enchaîné, інформує "Тиждень.ua".

Офіційний представник Фійона Тьєррі Солер повідомив, що це звичайна практика, оскільки працевлаштування родичів у Франції не заборонено законом за умови виконання ними тієї роботи, за яку вони отримують зарплату. Він додав, що така практика "не є незаконною чи аморальною". Сам кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон відкинув звинувачення.

За даними газети, Пенелопа Фійон з 1998 по 2002 роки була співробітницею чоловіка, коли той був депутатом Національних зборів. У цей період вона отримувала щомісячну зарплату в розмірі €3900 у 2001 році і €4600 у 2002-му.

Коли Фійон у 2002 році став міністром уряду при президенті Жака Ширака, його дружина формально стала співробітницею Марка Жоло, що зайняв місце Фійона в парламенті. В цей час вона отримувала щомісяця від €6900 до €7900. У 2012 році Фійон повернувся в парламент, і, як повідомляє видання, його дружина ще як мінімум шість місяців вважалася його співробітницею.

Газета Le Canard enchaîné провела власне розслідування і не знайшла підтвердження того, що Пенелопа Фійон коли-небудь дійсно працювала асистенткою депутата парламенту. Крім того, як з'ясувала французька газета, Пенелопа Фійон з 2012 року була співробітницею журналу, що належить одному з друзів Фійона, і отримувала зарплату в розмірі €5000 на місяць.

Видання цитує керівника журналу, який сказав, що він "ніколи не зустрічався з Пенелопою Фійон і ні разу не бачив її в офісі видання". На це офіційний представник Фійона зауважив, що директор журналу "погано інформований".

Журналісти задають питання: в чому полягала робота, яку на посаді асистентки виконувала Пенелопа Фійон, і за яку отримувала таку високу платню? Подружжя Фійон перебувають у шлюбі з 1980 року, у них п'ятеро дітей. Уродженка Уельсу Пенелопа Фійон завжди залишалася в тіні, ніколи не давала інтерв'ю, пояснюючи це тим, що є домогосподаркою і не бере участі в політичному житті свого чоловіка.

Публікація Le Canard enchaîné викликала зацікавлення не тільки у журналістів. Міністр внутрішніх справ Франції Брюно Ле Ру вимагає від Франсуа Фійона пояснень щодо цього питання.

Відтак, прокуратура Франції розпочала попереднє розслідування у зв'язку зі скандалом довкола дружини кандидата в президенти від консервативної партії "Республіканці" Франсуа Фійона.

Нагадаємо, колишнього прем'єр-міністра Франції Франсуа Фійона, лідера праймеріз французьких ультраправих, у суботу, 14 січня, офіційно оголосили кандидатом на посаду президента Франції.