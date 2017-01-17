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Слід з'ясувати, чи Каплін висловлює офіційну позицію БПП щодо вибачень перед Трампом, - Максим Бурбак

"Чи, може, ми визнаємо, що Крим було анексовано справедливо, чи, може, ми визнаємо, що треба вибачитись перед Ле Пен і Путіним", - обурився Максим Бурбак
Необхідно з’ясувати, чи є заява депутата від Блоку Петра Порошенка, Сергія Капліна, щодо вибачень перед новообраним президентом США Дональдом Трампом відображенням офіційної позиції БПП, заявив керівник фракції "Народний фронт" у Верховній Раді Максим Бурбак під час виступу з парламентської трибуни у вівторок, 17 січня.
Слід з Максим Бурбак. Фото: zn.ua

"Тут один депутат з простих людей з фракції БПП запропонував вибачитись перед Трампом за слова, що він перегляне позицію США щодо анексії Криму. Хочу запитати його, до речі, прикро, що він не присутній в залі – чи це є офіційна позиція фракції БПП", - зазначив Максим Бурбак. 

"Треба робити висновки, чи це є офіційною позицією", - зазначив керівник фракції "Народний фронт".

Від імені "Народного фронту" депутат закликав усіх, хто насправді вболіває за Україну, припинити вкидати у суспільство ідею здачі територій агресору.

"В цій залі підтримки цим ідеям нема й не буде! Тим більше, що Росії не потрібні уламки територій, бо вона прагне отримати під контроль всю нашу країну, всю Європу", - додав він.

"Колеги, маємо лише один вибір: ставати сильними. Зміцнювати нашу армію. Збудувати суверенний інформаційно-культурний простір, вільний від олігархічних маріонеток і путінських консерв. Мати незалежну економіку, проводити активну послідовну зовнішню політику. Посилювати антипутінський фронт і розширювати санкції проти Росії аж до повного припинення агресії, - чи до колапсу самого агресора", - наголосив Максим Бурбак.

Нагадаємо, що раніше депутат Сергій Каплін закликав депутатів вибачитися перед обраним американським президентом від імені Авакова, Яценюка і Петренка. За словами Капліна, представники "Народного фронту" під час передвиборної гонки в Штатах прямо ображали Дональда Трампа.

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17 01 2017 12:25
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