Слід з'ясувати, чи Каплін висловлює офіційну позицію БПП щодо вибачень перед Трампом, - Максим Бурбак
"Тут один депутат з простих людей з фракції БПП запропонував вибачитись перед Трампом за слова, що він перегляне позицію США щодо анексії Криму. Хочу запитати його, до речі, прикро, що він не присутній в залі – чи це є офіційна позиція фракції БПП", - зазначив Максим Бурбак.
"Треба робити висновки, чи це є офіційною позицією", - зазначив керівник фракції "Народний фронт".
Від імені "Народного фронту" депутат закликав усіх, хто насправді вболіває за Україну, припинити вкидати у суспільство ідею здачі територій агресору.
"В цій залі підтримки цим ідеям нема й не буде! Тим більше, що Росії не потрібні уламки територій, бо вона прагне отримати під контроль всю нашу країну, всю Європу", - додав він.
"Колеги, маємо лише один вибір: ставати сильними. Зміцнювати нашу армію. Збудувати суверенний інформаційно-культурний простір, вільний від олігархічних маріонеток і путінських консерв. Мати незалежну економіку, проводити активну послідовну зовнішню політику. Посилювати антипутінський фронт і розширювати санкції проти Росії аж до повного припинення агресії, - чи до колапсу самого агресора", - наголосив Максим Бурбак.
Нагадаємо, що раніше депутат Сергій Каплін закликав депутатів вибачитися перед обраним американським президентом від імені Авакова, Яценюка і Петренка. За словами Капліна, представники "Народного фронту" під час передвиборної гонки в Штатах прямо ображали Дональда Трампа.
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