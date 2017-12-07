Слідчі ГПУ проводять обшуки в "Укренерго"

Працівників компанії поки що не пускають у будівлю

Слідчі Генеральної прокуратури вранці в середу прийшли з обшуками в головний офіс Національної енергетичної компанії "Укренерго" по вулиці Симона Петлюри, 27 у Києві.

"Людей не пускають на робочі місця, ситуація вкрай напружена", - повідомляють у Facebook компанії.

"Ну що, у нас обшуки! Схоже, хвиля боротьби з тими, хто намагається змінити країну і реформувати застиглі держпідприємства, дійшла і до нас", - заявив директор з комунікацій та міжнародного співробітництва "Укренерго" Михайло Бно-Айріян на своїй сторінці в Facebook.

"Укренерго" підпорядковується Міністерству енергетики та вугільної промисловості України та входить в топ-100 найбільших держпідприємств України. Підприємство здійснює централізоване управління об'єднаною енергетичною системою України та транскордонними лініями електропередачі і надає диспетчерські послуги учасникам енергетичної системи. "Укренерго" здійснює оперативний контроль за обсягом виробництва електроенергії і веде моніторинг генераторних установок виробників, запасів палива і економічної ефективності виробництва з метою вирівнювання обсягів споживання і виробництва. Через статус природної монополії тарифи для підприємства встановлює регулятор галузі.

"Укренерго" об'єднує сім регіональних енергетичних мереж і обслуговує 23 тис. км ліній електропередач з напругою 220-750 кВ. Підприємство регулярно проводить аукціони і продає права на експорт електроенергії з України в сусідні держави.