CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Малайзії слідчі опублікували офіційний звіт, в якому розкриваються деталі розслідування зникнення Боїнга MH370.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Слідчі не змогли встановити причину зникнення Боїнга MH370, - звіт
Боїнг MH370 виконував рейс з Куала-Лумпур в Пекін, в березні 2014 року
Фото: EPA/UPG
Згідно з документом, слідчі так і не змогли встановити причину зникнення авіалайнера, повідомляє Reuters.
Відповідаючи на питання, чи можливо коли-небудь встановити, що відбувалося в літаку, один зі слідчих сказав, що це може бути тільки після виявлення уламків Боїнга.
Нагадаємо, у березні літак MH370 з 239 особами на борту зник з радарів під час рейсу Куала-Лумпур - Пекін, пошуки якого до цього часу продовжуються в південній частині Індійського океану.
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