Слідчі не змогли встановити причину зникнення Боїнга MH370, - звіт

Боїнг MH370 виконував рейс з Куала-Лумпур в Пекін, в березні 2014 року

У Малайзії слідчі опублікували офіційний звіт, в якому розкриваються деталі розслідування зникнення Боїнга MH370.

Згідно з документом, слідчі так і не змогли встановити причину зникнення авіалайнера, повідомляє Reuters.

Відповідаючи на питання, чи можливо коли-небудь встановити, що відбувалося в літаку, один зі слідчих сказав, що це може бути тільки після виявлення уламків Боїнга.

Нагадаємо, у березні літак MH370 з 239 особами на борту зник з радарів під час рейсу Куала-Лумпур - Пекін, пошуки якого до цього часу продовжуються в південній частині Індійського океану.