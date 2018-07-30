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Слідчі не змогли встановити причину зникнення Боїнга MH370, - звіт

Боїнг MH370 виконував рейс з Куала-Лумпур в Пекін, в березні 2014 року
У Малайзії слідчі опублікували офіційний звіт, в якому розкриваються деталі розслідування зникнення Боїнга MH370.
Слідчі не змогли встановити причину зникнення Боїнга MH370, - звіт Фото: EPA/UPG

Згідно з документом, слідчі так і не змогли встановити причину зникнення авіалайнера, повідомляє Reuters.

Відповідаючи на питання, чи можливо коли-небудь встановити, що відбувалося в літаку, один зі слідчих сказав, що це може бути тільки після виявлення уламків Боїнга.

Нагадаємо, у березні літак MH370 з 239 особами на борту зник з радарів під час рейсу Куала-Лумпур - Пекін, пошуки якого до цього часу продовжуються в південній частині Індійського океану.

 
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30 07 2018 12:01
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