Слідчого київської поліції затримали за вимагання $10 тис. - ФОТО

Поліцейський вимагав гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності

У Києві затримали слідчого одного з районних управлінь поліції, підозрюваного у вимаганні 10 тис. доларів.

Встановлено, що поліцейський через посередника вимагав гроші від киянки за непритягнення його до кримінальної відповідальності за шахрайство, - повідомляють на сайті Служби безпеки.

"Оперативники СБУ задокументували передачу зловмисникам "авансу"... Під час отримання основної частини суми в розмірі 8,5 тис. євро співробітники спецслужби затримали посередника на одній із заправних станцій у Голосіївському районі. Слідчого затримали в службовому кабінеті", - наголошено в повідомленні.