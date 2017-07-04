Слідчого київської поліції затримали за вимагання $10 тис. - ФОТО
Встановлено, що поліцейський через посередника вимагав гроші від киянки за непритягнення його до кримінальної відповідальності за шахрайство, - повідомляють на сайті Служби безпеки.
"Оперативники СБУ задокументували передачу зловмисникам "авансу"... Під час отримання основної частини суми в розмірі 8,5 тис. євро співробітники спецслужби затримали посередника на одній із заправних станцій у Голосіївському районі. Слідчого затримали в службовому кабінеті", - наголошено в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 368 Кримінального кодексу. Слідчі дії тривають, за місцем роботи хабарника і його можливих спільників проходять обшуки.
Нагадаємо, у Борисполі Київської обл. 26 березня заступника начальника слідчого відділу поліції затримали на отриманні хабара на суму 30 тис. грн в обмін на закриття кримінальної справи.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків