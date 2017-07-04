Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Слідчого київської поліції затримали за вимагання $10 тис. - ФОТО

Поліцейський вимагав гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності
У Києві затримали слідчого одного з районних управлінь поліції, підозрюваного у вимаганні 10 тис. доларів.
Слідчого київської поліції затримали за вимагання $10 тис. - ФОТО Фото:ssu.gov.ua

Встановлено, що поліцейський через посередника вимагав гроші від киянки за непритягнення його до кримінальної відповідальності за шахрайство, - повідомляють на сайті Служби безпеки.

"Оперативники СБУ задокументували передачу зловмисникам "авансу"... Під час отримання основної частини суми в розмірі 8,5 тис. євро співробітники спецслужби затримали посередника на одній із заправних станцій у Голосіївському районі. Слідчого затримали в службовому кабінеті", - наголошено в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 368 Кримінального кодексу. Слідчі дії тривають, за місцем роботи хабарника і його можливих спільників проходять обшуки.

Нагадаємо, у Борисполі Київської обл. 26 березня заступника начальника слідчого відділу поліції затримали на отриманні хабара на суму 30 тис. грн в обмін на закриття кримінальної справи.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 04 2017 15:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.