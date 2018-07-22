Сміттєспалювальний завод "Енергія" в Києві тимчасово зупинив прийом сміття

Єдиний чинний в Україні сміттєспалювальний завод "Енергія" 22 липня призупинив прийом сміття.

"Запасів твердих побутових відходів (близько 10 т), як заявили на підприємстві, досить для забезпечення планової роботи до 31 липня. А з 1 серпня завод переходить в управління міської влади як об'єкт комунальної власності", - повідомляє прес-служба "Київенерго".

Протягом 17 років "Київенерго" забезпечувало близько 70% киян централізованим опаленням і гарячим водопостачанням, і весь Київ - електрикою. Крім того, компанія відповідала за безперебійну роботу двох теплоелектроцентралей, розташованих у Києві. За умовами угоди в управління "Київенерго" перейшов і сміттєспалювальний завод "Енергія".

У 2014 році на заводі "Енергія" була побудована перемичка, що з'єднала завод з міськими тепломережами.

"Тепла, отриманого під час спалювання сміття, досить, щоб забезпечити опаленням і гарячою водою близько 300 багатоповерхівок", - відзначили в "Київенерго".

Також, близько семи тисяч будинків у Києві залишаються без гарячого водопостачання через суперечки за боргами за газ між "Нафтогазом" і "Київтеплоенерго", які залишилися з часів "Київенерго".

Додамо, Господарський суд Києва виніс вирок, у якому підтримав позицію київської влади щодо успадкування комунальним підприємством Київтеплоенерго боргів компанії Ріната Ахметова "Київенерго". Ні "Київтеплоенерго", ні територіальна громада Києва не повинні відповідати за борги "Київенерго" перед Нафтогазом.