У Словаччині й Угорщині річку повністю перекрило сміттям, ймовірно принесеним із Закарпаття, - ФОТО

Фахівці з охорони водних ресурсів припускають, якщо днями підінметься рівень води через опади, то навали сміття Угорщині не уникнути

Річку Бодрог, якає є притокою Латориці, що несе свої води із Закарпаття через територію Словаччини та Угорщини, повністю заполонило сміття.

Фотографії зі сміттям оприлюднили нещодавно угорські та словацькі ЗМІ. Річку Бодрог заполонили в основному пластикові пляшки, сміттєві мішки та різні побутові відходи, пише Мukachevo.net.

Місцнві екологи припускають, що сміття приплило саме з України.

"Такого ми не бачили років 30-ть. Затор з пластику нині має 100-200 метрів у двожину і постійно зростає. Наразі він знаходиться у гірлі Бодрогу, а далі рушить в бік Угорщини", - каже один з місцевих активістів.



Фото: Петера Часара

Петер Часар, який опублікував фотографії у соціальній мережі каже, що в Україні "не можуть вирішити навіть питання з перевезенням пасажирів, не те, що із сортуванням відходів".

Фахівці з охорони водних ресурсів припускають, якщо днями підінметься рівень води через опади, то навали сміття Угорщині не уникнути.



Фото: Петера Часара

"У таких випадках ми завжди повідомляємо про цю проблему в Національне управління водного господарства. Таке скупчення побутового сміття трапляється нерідко, і особливо під час повеней. У цьому випадку, в залежності від обсягу та природи забруднення, будуть визначатися можливості та режими очищення річки та берегів від сміття", - зазначив Іштван Ковач, співробітник охорони водних ресурсів.