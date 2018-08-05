У Словаччині й Угорщині річку повністю перекрило сміттям, ймовірно принесеним із Закарпаття, - ФОТО
Фотографії зі сміттям оприлюднили нещодавно угорські та словацькі ЗМІ. Річку Бодрог заполонили в основному пластикові пляшки, сміттєві мішки та різні побутові відходи, пише Мukachevo.net.
Місцнві екологи припускають, що сміття приплило саме з України.
"Такого ми не бачили років 30-ть. Затор з пластику нині має 100-200 метрів у двожину і постійно зростає. Наразі він знаходиться у гірлі Бодрогу, а далі рушить в бік Угорщини", - каже один з місцевих активістів.
Фото: Петера Часара
Петер Часар, який опублікував фотографії у соціальній мережі каже, що в Україні "не можуть вирішити навіть питання з перевезенням пасажирів, не те, що із сортуванням відходів".
Фахівці з охорони водних ресурсів припускають, якщо днями підінметься рівень води через опади, то навали сміття Угорщині не уникнути.
Фото: Петера Часара
"У таких випадках ми завжди повідомляємо про цю проблему в Національне управління водного господарства. Таке скупчення побутового сміття трапляється нерідко, і особливо під час повеней. У цьому випадку, в залежності від обсягу та природи забруднення, будуть визначатися можливості та режими очищення річки та берегів від сміття", - зазначив Іштван Ковач, співробітник охорони водних ресурсів.
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