Сотні фейкових благодійних організацій ввозять до України нові товари під виглядом гумдопомоги, - ВІДЕО
Про це йдеться в масштабному розслідуванні Слідство.Інфо.
На тлі боротьби відомих волонтерів за розблокування їх вантажів на українському кордоні, сотні компаній, оформлених на підставні особи, ввозять до України тисячі тон товарів.
Розслідування ґрунтується на базі отримувачів гуманітарної допомоги, яку формує Міністерство соціальної політики.
Одним із багатьох прикладів успішних "благодійників" журналісти наводять історію 25-річної Дзвенимири Довгалюк зі Львова. На дівчину зареєстровані щонайменше три благодійні організації, що отримують гуманітарну допомогу з-за кордону. Одна з них - Львівська жіноча рада.
Організації львів’янки протягом останніх трьох років отримали майже 320 тонн гуманітарної допомоги. Адресант гуманітарки – Фундація Лемберг з Любліна. За адресою реєстрації польського фонду його власників не знайшли, а домоправитель каже, що на цю адресу приходять багато листів
Жодних подробиць угод з іноземними донорами Довгалюк назвати не змогла.
Оформлення вантажів як гуманітарної допомоги економить власникам 20% від вартості ПДВ, також не сплачується мито і взагалі спрощуються всі процедури на кордоні.
"Щороку в Україну завозять тисячі тонн гуманітарних вантажів з-за кордону. Як правило, це одяг, меблі, техніка. Однак, під виглядом допомоги, до прикладу одеський фонд отримав з Китаю сковорідки-гриль, дзвінки для виклику офіціанта та пробки для пляшок", - йдеться в статті.
Тоді як єврейська громада під виглядом гуманітарної допомоги отримує делікатеси з Ізраїлю: салямі, пастрому, маринований язик, швейцарський стейк. Києво-Печерській Лаврі допомогли тракторами та комбайнами на загальну суму півмільйона євро.
Відзначається, що навіть в умовах війни на Донбасі лідерами по отриманню гум допомоги є: Київ, Львів, Тернопіль, Луцьк, Житомир.
Вказується, що в Україні триває процес передачі повноважень щодо гум вантажів від Мінцсоцполітики до Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.
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