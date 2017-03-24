Сотня Наливайченка. Політик зібрав у Рівному перших 100 депутатів різних рівнів від "Справедливості"
"Нашій партії всього рік, але ми вже маємо підтримку українців. І це довели результати перших виборів до ОТГ. Наша команда пишається тим, що нашим кандидатам вдалося не лише подолати прохідний бар’єр, а й випередити парламентські партії, а в окремих громадах - взяти більшість представницьких мандатів в місцевих радах. Наприклад, у Млинівській ОТГ (Рівненська область, - ред.) Рух "Справедливість" користується найбільшою довірою серед інших політичних сил і отримала 58% підтримки виборців. А на Тальнівщині (Черкаська область, - ред.), де наша команда вступила в боротьбу за півтора місяці до дня голосування, отримала 15.38%!", – зазначив під час Форуму заступник лідера партії Валентина Наливайченка Руслан Колєсніков.
"Країна має бути перезавантажена. Перезавантажена на принципах Закону, Справедливості та Патріотизму. Наша команда, йдучи у владу. Бере на себе відповідальність за ті зміни, які впроваджує, і ми готові звітувати перед тими, хто довірив комнаді Руху "Справедливість", – заявив Валентин Наливайченко на Форумі у Рівному.
Нагадаємо, що лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко переконаний, що українська влада втрачає підтримку світу через корупцію.
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