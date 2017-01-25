Наливайченко: через корупцію українська влада втрачає світову підтримку
Так Наливайченко відреагував на 131 місце України у світовому Індексі сприйняття корупції за 2016 рік.
На його думку, корумпована влада - найбільше зло і загроза для України і українців. Як написав політик у своєму Facebook "з корупцією в Україні влада не лише не бореться: українська влада зі своїми трастами і офшорами - це синонім корупції"!
За словами Наливайченка, ризики, які несе з собою ця проблема, величезні: міжнародна політична, економічна, фінансова і безпекова допомога Україні неминуче зменшуватиметься.
"131 місце корумпованості - це розкрадання бюджету, пенсій, стипендій, зарплат кожного українця. Це прірва бідності та безнадії для людей. В прірві корупційної брехні влади опинилися перспектива членства нашої країни в ЄС, економічна і безпекова допомога Україні", - наголосив політик.
На переконання лідера руху "Справедливість" показовими у плані боротьби із корупцією будуть кроки нової адміністрації США. А лідери європейських країн вже відверто вказують українській владі на її головну проблему.
"Президент маленької Естонії позавчора твердо вказала Президенту Порошенку на корупцію", - підкреслив Наливайченко.
Нагадаємо, що у світовому Індексі сприйняття корупції за 2016 рік Україна отримала 29 балів зі 100 можливих, що на 2 бали більше за показник минулого року.
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