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Наливайченко: через корупцію українська влада втрачає світову підтримку

За його словами "корупція цієї влади може призвести до того, що ми опинимося один на один із зовнішнім агресором"!
Українська влада втрачає підтримку світу через корупцію, - переконаний лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.
Наливайченко: через корупцію українська влада втрачає світову підтримку Валентин Наливайченко. Фото: прес-служба

Так Наливайченко відреагував на 131 місце України у світовому Індексі сприйняття корупції за 2016 рік. 

На його думку, корумпована влада - найбільше зло і загроза для України і українців. Як написав політик у своєму Facebook "з корупцією в Україні влада не лише не бореться: українська влада зі своїми трастами і офшорами - це синонім корупції"!

За словами Наливайченка, ризики, які несе з собою ця проблема, величезні: міжнародна політична, економічна, фінансова і безпекова допомога Україні неминуче зменшуватиметься.

"131 місце корумпованості - це розкрадання бюджету, пенсій, стипендій, зарплат кожного українця. Це прірва бідності та безнадії для людей. В прірві корупційної брехні влади опинилися перспектива членства нашої країни в ЄС, економічна і безпекова допомога Україні", - наголосив політик.

На переконання лідера руху "Справедливість" показовими у плані боротьби із корупцією будуть кроки нової адміністрації США. А лідери європейських країн вже відверто вказують українській владі на її головну проблему.

"Президент маленької Естонії позавчора твердо вказала Президенту Порошенку на корупцію", - підкреслив Наливайченко.

Нагадаємо, що у світовому Індексі сприйняття корупції за 2016 рік Україна отримала 29 балів зі 100 можливих, що на 2 бали більше за показник минулого року.

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