Співробітники ГПУ проводять обшук в поліції Києва

Посадовці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку поліції в 2015-2016 роках незаконно заволоділи майже 1 млн гривень

Департамент розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури спільно з департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції проводить обшук у будівлі Нацполіції Київської області.

Справа стосується розслідування привласнення держкоштів в особливо великих розмірах, повідомляє сайт ГПУ.

Встановлено, що посадові особи управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку поліції в 2015-2016 роках незаконно заволоділи майже 1 млн гривень, які призначалися для виплати заробітної плати та грошового забезпечення особового складу. Гроші переказували на банківські рахунки, оформлені на підставних осіб.

"У зв'язку з цим, 14 червня 2017 слідчі Генпрокуратури проводять обшуки за місцями роботи та проживання керівного складу управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку головного управління Нацполіції в Київській області... Під час обшуків вилучили документи, що підтверджують злочинну діяльність посадових осіб правоохоронних органів", - повідомили в ГПУ.

Причетним до скоєння вказаного злочину загрожує до 12 років в'язниці з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у вівторок, 13 червня, Генеральна прокуратура України проводила обшуки в будівлі "Укрзалізниці" для фіксації фактів розкрадання великої суми коштів, що належать компанії.