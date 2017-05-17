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Справу про бурштинову мафію на Рівненщині передано до суду

Процес пройде в Києві
Досудове слідство діяльності так званої бурштинової мафії на Рівненщині передане на розгляд суду.
Справу про бурштинову мафію на Рівненщині передано до суду Фото: з вільних джерел
"Мафію" регіону ймовірно очолював колишній заступник обласного прокурора, - повідомляє генпрокурор Юрій Луценко.
 
За його словами справу передано до Печерського районного суду Києва.

Нагадаємо, на території Рівненської області проводиться операція "Бурштин", в якій задіяні 300 оперативників МВС і СБУ. Тривають обшуки квартир та місць роботи підозрюваних у створенні злочинної групи.

В організації незаконного видобутку бурштину підозрюються 32 людини. Вже затримано чотири людини, у тому числі заступника прокурора Рівненщини, який очолював злочинну групу. Його головними помічниками були керівник та працівник структурного підрозділу облуправління СБУ.

У групу також входили начальник внутрішньої безпеки обласної поліції і його підлеглий, діючі та колишні співробітники поліції, голови двох райдержадміністрацій, двоє керівників районних прокуратур, керівники лісгоспів, а також представники криміналітету.

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Раніше, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Київ направлені чотири затриманих по "бурштиновій" справі, а п'ятий був затриманий у Києві. Решта з 32-х підозрюваних "у тих чи інших правопорушеннях, в тій чи іншій участі в організованому злочинному співтоваристві". За словами Луценка, відносно цих осіб також буде обиратися запобіжний захід.

 

 
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17 05 2017 12:35
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