Справу Юлії Марушевської передали до суду

НАЗК відправила до суду справу колишньої начальниці одеської митниці Юлії Марушевської.

Торік до Міжнародного дня жінок відділ персоналу виписав усім працівницям митниці святкову премію у 500 гривень. І не вилучив зі списку керівника, яка й підписала подання. А через 9 місяців Служба безпеки України побачила в цьому корупційне правопорушення. Начебто Марушевська преміювала сама себе.

"Моїх роз’яснень ніхто не слухав. Вони одноголосно вирішили, що справа передається до суду. Коли я прошу розслідувати справу про розкрадання грошей на перебудову Морвкозалу, коли ми запускали термінал і виділили понад 30 мільйонів гривень на все це будівництво. То чомусь 30 мільйонів гривень нікого не цікавлять, а 500 гривень цікавлять", – розповіла Юлія Марушевська, інформує "24 Канал".

Виклик Марушевської до НАЗК розкритикували, як борці з корупцією так і урядовці. Зокрема, Прем'єр-міністр Володимир Гройсман. У Facebook він написав, що антикорупційним органам є чим зайнятися, окрім розслідування незаконної святкової премії у 500 гривень на 8 березня.

Нагадаємо, що 5 грудня голова Одеської митниці Блія Марушевська на сторінці у Facebbok оприлюднила наказ про своє звільнення.