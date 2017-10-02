Справу Юлії Марушевської передали до суду
Торік до Міжнародного дня жінок відділ персоналу виписав усім працівницям митниці святкову премію у 500 гривень. І не вилучив зі списку керівника, яка й підписала подання. А через 9 місяців Служба безпеки України побачила в цьому корупційне правопорушення. Начебто Марушевська преміювала сама себе.
"Моїх роз’яснень ніхто не слухав. Вони одноголосно вирішили, що справа передається до суду. Коли я прошу розслідувати справу про розкрадання грошей на перебудову Морвкозалу, коли ми запускали термінал і виділили понад 30 мільйонів гривень на все це будівництво. То чомусь 30 мільйонів гривень нікого не цікавлять, а 500 гривень цікавлять", – розповіла Юлія Марушевська, інформує "24 Канал".
Виклик Марушевської до НАЗК розкритикували, як борці з корупцією так і урядовці. Зокрема, Прем'єр-міністр Володимир Гройсман. У Facebook він написав, що антикорупційним органам є чим зайнятися, окрім розслідування незаконної святкової премії у 500 гривень на 8 березня.
Нагадаємо, що 5 грудня голова Одеської митниці Блія Марушевська на сторінці у Facebbok оприлюднила наказ про своє звільнення.
Відзначимо, що Юлія Марушевська 14 листопада написала заяву на звільнення з посади голови Одеської митниці.
У відповідь голова Державної фіскальної служби Роман Насіров відмовився прийняти заяву про відставку керівника Одеської митниці Юлії Марушевської.
У свою чергу Марушевська заявила, що голова Державної фіскальної служби Роман Насіров почав дисциплінарне провадження для оголошення їй догани.
Врешті-решт, виконувачем обов'язків керівника Одеської митниці було призначено Олексія Василенка.
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