США готують "сирійські" консультації з Ізраїлем і Туреччиною
Про це заявив у п'ятницю радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон, який очолить ці переговори, повідомляє "Укрінформ".
"З нетерпінням чекаю візиту до Ізраїлю й Туреччини в січні. Ми обговоримо нашу подальшу роботу щодо подолання викликів безпеки, які стоять перед союзниками та партнерами в регіоні, включаючи наступний етап боротьби з ІДІЛ, коли США починають виводити війська з Сирії", - написав радник Трампа на офіційній сторінці в мережі Twitter.
18 грудня президент США Дональд Трамп оголосив неочікуване рішення про вивід американського збройного контингенту із Сирії, зазначивши, що ІДІЛ майже повністю переможена.
Це спричинило відставку міністра оборони США Джеймса Меттіса та спецпосланника США в Глобальній коаліції Бретта Макгерка. Водночас рішення Трампа привітав президент Росії Володимир Путін, який зберігає військову присутність у Сирії.
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