Трамп оголосив про відставку голови Пентагону

Президент США Дональд Трамп оголосив про відставку міністра оборони Джеймса Меттіса. Голова Пентагону покине посаду наприкінці лютого.

Оголошення про відставку голови Пентагону з'явилося у Twitter наступного дня після того, як Трамп наказав вивести війська із Сирії. Меттіс був проти такого кроку.

Президент США має право на міністра оборони, погляди якого будуть більше збігатися з його власними, йдеться у заяві про відставку Меттіса.

Президент США пообіцяв назвати наступника Меттіса найближчим часом.

Генерал Меттіс очолює Пентагон з січня 2017 року. Він понад 40 років прослужив у морській піхоті, потім став керівником американського Центрального командування. Після звільнення зі збройних сил кілька років працював консультантом у дослідницькому Центрі Гувера в Стенфорді.