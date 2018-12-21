Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Трамп оголосив про відставку голови Пентагону

Генерал Меттіс покине посаду 28 лютого 2019 року
Президент США Дональд Трамп оголосив про відставку міністра оборони Джеймса Меттіса. Голова Пентагону покине посаду наприкінці лютого.
Трамп оголосив про відставку голови Пентагону Дональд Трамп, Джеймс Меттіс Фото: Reuters

Оголошення про відставку голови Пентагону з'явилося у Twitter наступного дня після того, як Трамп наказав вивести війська із Сирії. Меттіс був проти такого кроку.

Президент США має право на міністра оборони, погляди якого будуть більше збігатися з його власними, йдеться у заяві про відставку Меттіса.

Президент США пообіцяв назвати наступника Меттіса найближчим часом.

Генерал Меттіс очолює Пентагон з січня 2017 року. Він понад 40 років прослужив у морській піхоті, потім став керівником американського Центрального командування. Після звільнення зі збройних сил кілька років працював консультантом у дослідницькому Центрі Гувера в Стенфорді.

Нагадаємо, що Дональд Трамп у перший день на посаді підписав розпорядження про призначення Джеймса Меттіса главою Пентагону.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 12 2018 09:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.