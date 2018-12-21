Трамп оголосив про відставку голови Пентагону
Оголошення про відставку голови Пентагону з'явилося у Twitter наступного дня після того, як Трамп наказав вивести війська із Сирії. Меттіс був проти такого кроку.
Президент США має право на міністра оборони, погляди якого будуть більше збігатися з його власними, йдеться у заяві про відставку Меттіса.
Президент США пообіцяв назвати наступника Меттіса найближчим часом.
Генерал Меттіс очолює Пентагон з січня 2017 року. Він понад 40 років прослужив у морській піхоті, потім став керівником американського Центрального командування. Після звільнення зі збройних сил кілька років працював консультантом у дослідницькому Центрі Гувера в Стенфорді.
Нагадаємо, що Дональд Трамп у перший день на посаді підписав розпорядження про призначення Джеймса Меттіса главою Пентагону.
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