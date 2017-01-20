Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Трамп призначив Джеймса Меттіса главою Пентагону

Раніше генерал у відставці назвав Путіна "ворогом США"
Президент США Дональд Трамп, який офіційно розпочав виконання обов'язків 20 січня, у перший день на посаді підписав низку розпоряджень, у тому числі про призначення Джеймса Меттіса главою Пентагону.
Трамп призначив Джеймса Меттіса главою Пентагону Дональд Трамп, Джеймс Меттіс Фото: Reuters

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Генерал (у відставці – ред.) Маттіс – це наше перше затверджене призначення", - констатував новий глава Сполучених Штатів, поставивши підпис під документом.

Нагадаємо, Джеймс Меттіс – колишній чотирьохзірковий генерал морської піхоти, який у минулому обіймав ряд високих позицій. Він пішов зі служби у 2013 році з посади командувача Центрального командування США.

Слухання щодо його призначення в Сенаті відбулися без великих заперечень. Меттіс отримав переважну підтримку як серед республіканців, так і демократів. Натомість єдиною складністю, яка могла завадити його призначенню, було законодавство, що забороняє особам, які останні сім років перебували на військовій службі, бути призначеними на чолі Пентагону. Для того, щоб уладнати це питання, обидві палати Конгресу США проголосували за введення виключення для Маттіса.

Нагадаємо, Джеймс Маттіс під час слухань в Комітеті з питань збройних сил Сенату США назвав Путіна "ворогом США" у ключових сферах та виступив на підтримку України.

Він також підтвердив необхідність продовження Європейської ініціативи гарантування безпеки. На неї в бюджеті Пентагону в 2017 році виділено 3,4 млрд доларів з метою реагування на поведінку Росії у Європі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2017 23:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat