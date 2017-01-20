Трамп призначив Джеймса Меттіса главою Пентагону

Президент США Дональд Трамп, який офіційно розпочав виконання обов'язків 20 січня, у перший день на посаді підписав низку розпоряджень, у тому числі про призначення Джеймса Меттіса главою Пентагону.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Генерал (у відставці – ред.) Маттіс – це наше перше затверджене призначення", - констатував новий глава Сполучених Штатів, поставивши підпис під документом.

Нагадаємо, Джеймс Меттіс – колишній чотирьохзірковий генерал морської піхоти, який у минулому обіймав ряд високих позицій. Він пішов зі служби у 2013 році з посади командувача Центрального командування США.

Слухання щодо його призначення в Сенаті відбулися без великих заперечень. Меттіс отримав переважну підтримку як серед республіканців, так і демократів. Натомість єдиною складністю, яка могла завадити його призначенню, було законодавство, що забороняє особам, які останні сім років перебували на військовій службі, бути призначеними на чолі Пентагону. Для того, щоб уладнати це питання, обидві палати Конгресу США проголосували за введення виключення для Маттіса.

Нагадаємо, Джеймс Маттіс під час слухань в Комітеті з питань збройних сил Сенату США назвав Путіна "ворогом США" у ключових сферах та виступив на підтримку України.

Він також підтвердив необхідність продовження Європейської ініціативи гарантування безпеки. На неї в бюджеті Пентагону в 2017 році виділено 3,4 млрд доларів з метою реагування на поведінку Росії у Європі.