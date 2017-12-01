Путін є загрозою для світового порядку, - кандидат на пост глави Пентагону

За словами Меттіса, післявоєнний порядок перебуває "під масштабною атакою з часів Другої Світової війни"

Номінант новообраного президента США Дональда Трампа на посаду глави Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що політика президента РФ Володимира Путіна є однією з ключових загроз після Другої світової війни для глобального порядку.

Про це він заявив під час слухань у комітеті Сенату з питань Збройних Сил США щодо затвердження його кандидатури на посаду глави Пентагону, повідомляє Financial Times.

За словами Меттіса, післявоєнний порядок перебуває "під масштабною атакою з часів Другої Світової війни", через загрози, що йдуть від Росії, від терористичних угруповань і діяльності Китаю в Південнокитайському морі.

Після того, як голова комітету Джон Маккейн запитав щодо загрози для Балтійських країн з боку Росії, Маттіс заявив, що підтримує ідею постійної американської військової присутності в регіоні.

Він також заявив, що президент Росії Володимир Путін намагається зруйнувати НАТО.

Нагадаємо, у грудні новообраний президент США Дональд Трамп анонсував призначення генерала морської піхоти Джеймса Меттіса, на прізвисько "Скажений пес", главою Пентагону.

Меттіс критикував Барака Обаму за недостатню військову підтримку союзників, заявляв, що Америка страждає на "стратегічну атрофію" та називав агресію Росії проти України у Криму та на Донбасі "значно гострішою, значно серйознішою", ніж вважають у Вашингтоні та ЄС.