США можуть розірвати дипвідносини з Росією, - ЗМІ
"Санкції можуть мати суттєвий вплив на торгівлю з РФ, включаючи заборону надання ліцензій на відправлення окремих товарів у США, таких як електронні пристрої", - розповів виданню The Washington Post офіційний представник Держдепу.
"Якщо Росія не погодиться упродовж 90 днів "зупинити використання всієї хімічної зброї та дозволити перевірку для підтвердження її ліквідації, додатково запроваджені заходи можуть призвести до призупинення дії дипломатичних відносин", - наголошується у статті.
Крім цього, Вашингтон у такому випадку може припинити практично всю торгівлю між двома країнами та заборонити права на посадку для російських авіаліній.
Напередодні повідомлялось, що Сполучені Штати введуть нові санкції проти Росії через використання хімічної зброї під час отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Великій Британії. Очікується, що ці санкції наберуть чинності приблизно 22 серпня 2018 року.
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