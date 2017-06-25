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США можуть вийти з ракетного договору з Росією, - ЗМІ

У Росії кажуть, що вживатимуть заходів, якщо США розпочнуть озброєння
В адміністрації президента США Дональда Трампа розгортається серйозна дискусія про можливий вихід країни з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), укладеного ще в часи СРСР, який продовжував працювати з Росією.
США можуть вийти з ракетного договору з Росією, - ЗМІ Фото: ЕРА

Конгресмен і голова комітету з ядерних озброєнь Майк Роджерс заявив, що для США безвідповідально продовжувати дотримуватися договору, "коли один з учасників вже давно відійшов від нього", інформує Politico.

Водночас, на думку деяких членів адміністрації США, такий крок може спровокувати повномасштабну гонку озброєнь.

У свою чергу, голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров заявив, що Росія у разі виходу США з ДРМСД буде робити висновки. Якщо вихід буде використовуватися для нового нарощування озброєння або розміщення ракет у Європі, Москва "дивитися крізь пальці не буде" і вживатиме заходів у відповідь, наголосив він, повідомляє РІА Новости.

Як відомо, договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний у 1987 році президентом СРСР Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Згідно з документом, обидві сторони не можуть випробовувати й розгортати крилаті, а також балістичні ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) і меншої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності.

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