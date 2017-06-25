США можуть вийти з ракетного договору з Росією, - ЗМІ
Конгресмен і голова комітету з ядерних озброєнь Майк Роджерс заявив, що для США безвідповідально продовжувати дотримуватися договору, "коли один з учасників вже давно відійшов від нього", інформує Politico.
Водночас, на думку деяких членів адміністрації США, такий крок може спровокувати повномасштабну гонку озброєнь.
У свою чергу, голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров заявив, що Росія у разі виходу США з ДРМСД буде робити висновки. Якщо вихід буде використовуватися для нового нарощування озброєння або розміщення ракет у Європі, Москва "дивитися крізь пальці не буде" і вживатиме заходів у відповідь, наголосив він, повідомляє РІА Новости.
Як відомо, договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний у 1987 році президентом СРСР Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Згідно з документом, обидві сторони не можуть випробовувати й розгортати крилаті, а також балістичні ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) і меншої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності.
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