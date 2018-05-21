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США не можуть вирішувати за інші країни, – Роухані

Світ більше не сприймає те, що Сполучені Штати все вирішують за нього, заявив президент Ірану
Президент Ірану Хасан Роухані піддав різкій критиці оголошений державним секретарем Сполучених Штатів Майком Помпео новий жорсткий курс Вашингтона щодо Тегерана.
США не можуть вирішувати за інші країни, – Роухані Фото: reuters.com

Заяву Роухані поширили в понеділок, 21 травня, іранські державні ЗМІ, повідомляє DW.

"Хто ви такі, щоб вирішувати за Іран та світ", – сказав  Роухані, заявивши, що сьогоднішній світ більше не сприймає рішень США.

"Країни мають свою незалежність", – наголосив Роухані.

Так само іранський лідер звинуватив нинішню адміністрацію Дональда Трампа в поверненні до риторики Джорджа Буша-молодшого 2003-2004 років. Щодо загроз з боку США, то, за словами Роухані, іранці вже "сотні разів" чули такі висловлювання й не звертали на них уваги.

У такий спосіб Роухані відповів на зроблені раніше заяви держсекретаря США Майка Помпео про обрання нового значно жорсткішого курсу Вашингтона щодо Тегерана. Серед іншого Помпео представив список вимог до іранського керівництва, який містить такі положення, як укладення значно жорсткішої ядерної угоди з Іраном, припинення підтримки Іраном повстанців-хуситів в Ємені та радикального шиїтського руху "Хезболла" в Лівані, виведення всіх іранських військ з Сирії та припинення антиізраїльської риторики.

У разі невиконання цих вимог Ірану доведеться зіткнутися з безпрецедентними санкціями, застерігають у Вашингтоні.

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21 05 2018 23:58
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