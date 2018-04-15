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США попередили Росію про підготовку нових санкцій за підтримку Асада, - ЗМІ

Посол США у РФ направив російській стороні відповідний лист
Сполучені Штати Америки попередили Російську Федерацію про підготовку нових санкцій за підтримку режиму президента Сирії Башара аль-Асада.
США попередили Росію про підготовку нових санкцій за підтримку Асада, - ЗМІ Фото: EPA/UPG

Днями посол США Джон Хантсман направив відповідний лист до Міністерства закордонних справ РФ. У листі йдеться, що влада США готує нові санкції проти Росії, - повідомляє російська газета "Коммерсантъ", інформує Громадське.

"Цього разу просто "за підтримку" сирійського президента Башара Асада. Президент США Дональд Трамп неодноразово називав Башара Асада "твариною", винною в організації хімічних атак стосовно власного населення", - повідомляє газета. У зв'язку з цим відзначається, що в першій частині листа "йдеться про мотивацію силової операції, здійсненої щодо Сирії американцями і їхніми союзниками". "На думку США, сирійська влада винна в застосуванні хімічної зброї стосовно власного населення, і міжнародне співтовариство зобов'язане вжити заходів, аби зупинити Башара Асада", - повідомляє видання.

"У другій же частині свого послання Джон Хантсман інформує Москву, що Вашингтон має намір ввести щодо неї нові санкції. Цього разу - "за підтримку сирійського режиму", - пише газета.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу міста Хомс у відповідь на інформацію про застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

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15 04 2018 16:38
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