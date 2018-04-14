США, Британія і Франція завдали ударів по Сирії

Гучні вибухи над сирійською столицею розпочались, коли Трамп оголосив про авіаудари

США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

"Щойно я наказав збройним силам США завдати точних ударів по цілям, пов'язаним потужностями диктатора Башара Асада з виробництва хімічної зброї", - заявив Трамп.

Згідно з повідомленням Білого дому, Трамп заявив, що США готові "підтримувати" тиск на Асада, поки він не припинить злочинні вбивства своїх людей забороненою хімічною зброєю, пише AP.

Глава Пентагону Джим Меттіс повідомив, що в операції задіяно вдвічі більше зброї, ніж в минулому році, коли збройні сили США випустили 59 ракет "Томагавк" по авіабазі військ Асада, повідомляє Reuters.

Президент Франції Еммануель Макрон також заявив, що його країна, США і Великобританія почали військову операцію проти "таємного хімічного арсеналу" сирійського уряду.

За його словами, "червона лінія була перейдена" після ймовірної хімічної атаки минулого тижня в сирійському місті Дума.

У Франції "немає сумнівів", що сирійський уряд несе за неї відповідальність.

Макрон повідомив, що операція обмежиться ударами по можливостям Сирії виробляти хімічну зброю. Він не повідомив, яку зброю задіяно в операції і по яких саме цілях.

Як повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії, крилаті ракети були застосовані проти військового об'єкта в 15 милях на захід від Хомса, який, як вважають, є місцем виробництва елементів хімічної зброї.

Нагадаємо, що 11 квітня президент США Дональд Трамп пообіцяв завдати ракетного удару по Сирії.

Як відомо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.

Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.

Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.