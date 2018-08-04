Держдеп США: Росія відповідальна за хімічну атаку в Сирії

Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі

США різко засудили хімічну атаку в місті Дума, у сирійській провінції Східна Гута, та заявили, що Росія має нести відповідальність за те, що сталося.

Представник Держдепу США Гізер Нойєрт заявила, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.

"Росія, з огляду на її незмінну підтримку режиму, відповідальна за ці жорстокі напади", - заявила вона, повідомляє AFP.

Нойєрт зазначає, що захист Росією сирійського уряду і нездатність зупинити застосування хімічної зброї в Сирії ставить під питання бажання Кремля вирішити сирійську кризу.

Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.

"Заявляємо про готовність після звільнення Думи від бойовиків негайно скерувати російських фахівців радіаційного, хімічного та біологічного захисту для збору даних, які підтвердять сфабрикований характер цих заяв", - цитує "Интерфакс" голову "Центру з примирення ворогуючих сторін у Сирії" генерал-майора Юрія Євтушенка.

Нагадаємо, щонайменше 70 осіб загинули отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, останнє в східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски", опублікувавши фото тіл загиблих, заявила що в результаті хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.

З 18 лютого війська Ассада та його прибічників убили понад 1600 мирних жителів у Східній Гуті.

Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою. Сирійське державне новинне агентство САНА, зі свого боку, заявило, що повідомлення про хімічну атаку вигадані повстанцями, які усвідомлюють неминучість своєї поразки і намагаються перешкодити просуванню урядових військ.

Представники російської влади 6 квітня, тобто за день до гаданої атаки, заявили, що повстанська організація "Фронт ан-Нусра" готує в підконтрольних їй районах атаки із застосуванням хлору. Ще раніше схожу заяву робив президент Росії Володимир Путін.

За даними ООН війська президента Сирії Башара аль-Асада в ході громадянської війни в цій країні майже 30 разів застосовували хімічну зброю.

Нагадаємо, що жертвами семирічного конфлікту в Сирії стали понад 350 тисяч людей. Серед цих жертв понад 106 тисяч – мирні жителі, 20 тисяч - діти.

Як відомо, 24 лютого Рада Безпеки ООН одностайно схвалила резолюцію, яка вимагає негайного 30-денного припинення вогню в Сирії. Голосування про перемир'я кілька разів відкладалося, зокрема, через Росію.

Однак невдовзі після рішення ООН Східну Гуту знову атакували. А 25 лютого повідомили про газову атаку, внаслідок якої загинула дитина.