Жертвами семирічного конфлікту в Сирії стали понад 350 тис людей

Серед цих жертв понад 106 тисяч – мирні жителі, 20 тисяч - діти

В ході семирічного конфлікту у Сирії загинули більше 350 тисяч людей.

Такими є оновлені дані Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, повідомляє Agence France Press.

За даними спостерігачі, з 15 березня 2011 року загинули 353 935 людей.

Серед цих жертв понад 106 тисяч – мирні жителі. Майже 20 тисяч загиблих – діти.

Нагадаємо, внаслідок атак урядових сил у Східній Гуті загинули більше тисячі мирних жителів.

Як відомо, 24 лютого Рада Безпеки ООН одностайно схвалила резолюцію, яка вимагає негайного 30-денного припинення вогню в Сирії. Голосування про перемир'я кілька разів відкладалося, зокрема, через Росію.

Однак невдовзі після рішення ООН Східну Гуту знову атакували. А 25 лютого повідомили про газову атаку, внаслідок якої загинула дитина.