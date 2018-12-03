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Жертвами семирічного конфлікту в Сирії стали понад 350 тис людей

Серед цих жертв понад 106 тисяч – мирні жителі, 20 тисяч - діти
В ході семирічного конфлікту у Сирії загинули більше 350 тисяч людей.
Жертвами семирічного конфлікту в Сирії стали понад 350 тис людей Фото: AFP

Такими є оновлені дані Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, повідомляє Agence France Press.

За даними спостерігачі, з 15 березня 2011 року загинули 353 935 людей.

Серед цих жертв понад 106 тисяч – мирні жителі. Майже 20 тисяч загиблих – діти.

Нагадаємо, внаслідок атак урядових сил у Східній Гуті загинули більше тисячі мирних жителів.

Як відомо, 24 лютого Рада Безпеки ООН одностайно схвалила резолюцію, яка вимагає негайного 30-денного припинення вогню в Сирії. Голосування про перемир'я кілька разів відкладалося, зокрема, через Росію.

Однак невдовзі після рішення ООН Східну Гуту знову атакували. А 25 лютого повідомили про газову атаку, внаслідок якої загинула дитина.

Східна Гута — одна із зон деескалації, в якій сирійська влада та загони опозиції за участі Росії, Ірану та Туреччини домовилися про припинення режиму вогню весною минулого року.
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12 03 2018 13:28
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