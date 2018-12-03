Жертвами семирічного конфлікту в Сирії стали понад 350 тис людей
Такими є оновлені дані Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, повідомляє Agence France Press.
За даними спостерігачі, з 15 березня 2011 року загинули 353 935 людей.
Серед цих жертв понад 106 тисяч – мирні жителі. Майже 20 тисяч загиблих – діти.
Нагадаємо, внаслідок атак урядових сил у Східній Гуті загинули більше тисячі мирних жителів.
Як відомо, 24 лютого Рада Безпеки ООН одностайно схвалила резолюцію, яка вимагає негайного 30-денного припинення вогню в Сирії. Голосування про перемир'я кілька разів відкладалося, зокрема, через Росію.
Однак невдовзі після рішення ООН Східну Гуту знову атакували. А 25 лютого повідомили про газову атаку, внаслідок якої загинула дитина.
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