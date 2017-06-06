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США розглядають можливість виходу з Ради ООН з прав людини

США "важко прийняти той факт", що п'ять резолюцій Ради ООН були спрямовані проти Ізраїлю, який є союзником Штатів
США розглядають можливість припинити свою участь в Раді ООН з прав людини.
США розглядають можливість виходу з Ради ООН з прав людини Фото: з вільних джерел

США ретельно зважують свою участь в організації, але можуть покинути її через упереджене ставлення до Ізраїлю, - аявила постійний представник США в ООН Ніккі Хейлі, інформує  ВВС.

Хейлі пояснила, що США "важко прийняти той факт", що п'ять резолюцій Ради ООН були спрямовані проти Ізраїлю, який є союзником Штатів. Разом з тим, за словами постпреда, положенню у Венесуелі не було присвячено жодної резолюції.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з Паризької угоди по клімату. 

"Для того, щоб виконати свій священний обов'язок, щоб захистити Америку і її громадян, Сполучені Штати виходять з Паризької кліматичної угоди", - зазначив Дональд Трамп. 

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06 06 2017 16:37
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