США розгорнули протиракетний комплекс THAAD у Південній Кореї

На приведення системи в повну боєздатність знадобиться ще декілька місяців

Американські військові завершили розгортання протиракетного комплексу THAAD, відправлення якого в Південну Корею викликало протести Росії, Китаю і КНДР.

Головним завданням цього комплексу є перехоплення ракети Північної Кореї, повідомляє ВВС. Можливості пускових установок і обладнання протиракетних систем THAAD перехоплювати північнокорейські ракети поки що є обмеженими, випливає з коментаря чиновника Пентагону агентству Франс Прес.

На приведення системи в повну боєздатність знадобиться ще декілька місяців.

Американські військові оголосили про прибуття системи в Південну Корею на початку березня наступного дня після того, як Північна Корея запустила чотири балістичні ракети.

Комплекс THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) може знищувати балістичні ракети малої і середньої дальності в радіусі до 200 кілометрів і на висоті до 150 кілометрів.

Раніше дані системи були розміщені на Гаваях і острові Гуам у Тихому океані для запобігання загрозам із боку КНДР. Рішення про розгортання цієї системи в Південній Кореї було прийнято в липні 2016 року.

Тим часом участь американських бомбардувальників B-1B Lancer у спільних військових навчаннях із Південною Кореєю поставило регіон "на межу ядерної війни", йдеться в повідомленні Центрального телеграфного агентства КНДР, поширеному у вівторок, 2 травня.

Також у зоні конфлікту перебуває група американських військових кораблів і підводний човен.

Військова ситуація в регіоні залишається напруженою. Пхеньян продовжує сипати погрозами на адресу Вашингтона і Сеула.

Днем раніше, 1 травня, президент США Дональд Трамп сказав, що "мав би за честь" зустрітися з керманичем КНДР Кім Чен Ином. Пізніше його прес-секретар Шон Спайсер уточнив, що йдеться про гіпотетичну можливість, а зараз переговори з Пхеньяном, що погрожує застосувати ядерну зброю, неможливі.

THAAD розміщена на колишньому полі для гри в гольф у повіті Сонджу в центрі країни. Рішення про розгортання комплексу викликало протести місцевих жителів, які побоюються, що він зробить регіон мішенню для ударів противника.

Незважаючи на заборону Організації об'єднаних націй, Пхеньян продовжує випробування балістичних ракет. За останні тижні він зробив два невдалі запуски.

Поява в Південній Кореї американського радара (він входить до складу комплексу ПРО) також спровокувала невдоволення Китаю. На думку Пекіна, радар дозволить американцям спостерігати за ракетними випробуваннями, які проводять китайські збройні сили, а також частинами територій Монголії та Росії.