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Трамп заявив, що готовий зустрітися з Кім Чен Ином віч-на-віч

Зустріч може відбутися лише "за правильних обставин"
Президент США Дональд Трамп висловив бажання зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "за доречних обставин".
Трамп заявив, що готовий зустрітися з Кім Чен Ином віч-на-віч Фото: ap.org

Про це американський лідер розповів в інтерв'ю агентству Bloomberg, опублікованому в понеділок, 1 травня.

"Якщо це буде доречним для мене, щоб зустрітися з ним, я абсолютно мав би честь зробити це", – зауважив глава Білого дому.

Трамп уточнив, що ця зустріч може відбутися лише "за правильних обставин", і додав, що він "хотів би зробити це".

Сполучені Штати не мають дипломатичних відносин з Північною Кореєю, через що можливості для встановлення діалогу ускладнені. Водночас, у Вашингтоні наголошують, що готові до мирних переговорів з режимом КНДР.

Нагадаємо, КНДР погрожує затопити американський атомний підводний човен USS Мічиган, який прибув до Південної Кореї цього тижня.

Північноатлантичний альянс не втручатиметься у можливе протистояння Сполучених Штатів Америки та Північної Кореї.

Папа Римський Франциск заявив, що людство не зможе витримати широкомасштабну війну і США і КНДР потрібна країна-посередник.

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