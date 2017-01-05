Трамп заявив, що готовий зустрітися з Кім Чен Ином віч-на-віч

Зустріч може відбутися лише "за правильних обставин"

Президент США Дональд Трамп висловив бажання зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "за доречних обставин".

Про це американський лідер розповів в інтерв'ю агентству Bloomberg, опублікованому в понеділок, 1 травня.

"Якщо це буде доречним для мене, щоб зустрітися з ним, я абсолютно мав би честь зробити це", – зауважив глава Білого дому.

Трамп уточнив, що ця зустріч може відбутися лише "за правильних обставин", і додав, що він "хотів би зробити це".

Сполучені Штати не мають дипломатичних відносин з Північною Кореєю, через що можливості для встановлення діалогу ускладнені. Водночас, у Вашингтоні наголошують, що готові до мирних переговорів з режимом КНДР.

Нагадаємо, КНДР погрожує затопити американський атомний підводний човен USS Мічиган, який прибув до Південної Кореї цього тижня.

Північноатлантичний альянс не втручатиметься у можливе протистояння Сполучених Штатів Америки та Північної Кореї.

Папа Римський Франциск заявив, що людство не зможе витримати широкомасштабну війну і США і КНДР потрібна країна-посередник.