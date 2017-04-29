НАТО не втручатиметься у конфлікт США та КНДР, – Столтенберг

Північноатлантичний альянс не втручатиметься у можливе протистояння Сполучених Штатів Америки та Північної Кореї.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, фрагменти якого оприлюднені в суботу, 29 квітня, повідомляє DW.

"Минулого тижня я провів чотири години у Білому домі й можу запевнити, що не було жодних дебатів про роль НАТО щодо Північної Кореї", – наводить слова Столтенберга видання.

Водночас Столтенберг заявив, що НАТО "засуджує" постійні порушення Північною Кореєю резолюцій Ради Безпеки ООН, які стосуються ядерної та ракетної програм Пхеньяна.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що можливий серйозний конфлікт з Північною Кореєю через її ядерні програми, проте він вважає за краще дипломатичне вирішення ситуації. Атомний підводний човен ВМС США "Мічиган", на якому є ракети "Томагавк", прибув до берегів ПІвнічної Кореї.

Натомість Північна Корея заявила про готовність потопити американський авіаносець "Карл Вінсон", щоб продемонструвати свою військову міць. Також Північна Корея провела найбільші артилерійські навчання в районі порту Вонсан.