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Трамп повідомив про ймовірність "серйозного конфлікту" з КНДР

США виступають за врегулювання ситуації з ядерними випробуваннями КНДР дипломатичним шляхом, проте це дуже складно, - заявив Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що можливий серйозний конфлікт з Північною Кореєю через її ядерні програми, проте він вважає за краще дипломатичне вирішення ситуації.
Трамп повідомив про ймовірність "серйозного конфлікту" з КНДР Фото: ap.org

"Існує ймовірність того, що у нас може бути серйозний, серйозний конфлікт з Північною Кореєю. Безумовно", - заявив Трамп в інтерв'ю агентству Reuters.

Проте, за словами Трампа, він хоче мирного вирішення кризи і його адміністрація робить упор на підготовку низки економічних санкцій щодо КНДР, не розглядаючи військове вирішення конфлікту.

"Ми хотіли б вирішувати питання дипломатично, але це дуже складно", - сказав він.

Трамп також заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін багато зробив для того, щоб допомогти врегулювати конфлікт з Північною Кореєю.

"Я вважаю, що він дуже багато робить, він безумовно не хоче бачити хаос і смерть, він не хоче цього бачити, він хороша людина, він дуже хороша людина, і я з ним дуже добре знайомий", - зазначив Трамп.

Раніше, президент Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з очільником США Дональдом Трампом щодо Північної Кореї.

Нагадаємо, у Північній Кореї заявили, що готові завдати ядерного удару, якщо Австралія продовжить "сліпо слідувати лінії США".

У ніч на п'ятницю, 9 вересня, КНДР провела найбільші у своїй історії ядерні випробування

У відповідь на це влада Південної Кореї заявила, що розробила план удару по столиці Північної Кореї, який знищить Пхеньян у разі ядерної загрози. Повідомляли, що в разі появи ознак використання КНДР ядерної зброї удар буде завдано по тих районах Пхеньяна, де розташовується північнокорейське керівництво. Місто буде повністю знищене фугасними снарядами і балістичними ракетами.

Північна Корея пригрозила, що буде продовжувати випробування ракет та робитиме це щотижня.

Варто зазначити, що Північна Корея попередила, що ядерна війна може вибухнути "в будь-який момент", оскільки США "зловживають" своїми повноваженням

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