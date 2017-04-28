Трамп повідомив про ймовірність "серйозного конфлікту" з КНДР
"Існує ймовірність того, що у нас може бути серйозний, серйозний конфлікт з Північною Кореєю. Безумовно", - заявив Трамп в інтерв'ю агентству Reuters.
Проте, за словами Трампа, він хоче мирного вирішення кризи і його адміністрація робить упор на підготовку низки економічних санкцій щодо КНДР, не розглядаючи військове вирішення конфлікту.
"Ми хотіли б вирішувати питання дипломатично, але це дуже складно", - сказав він.
Трамп також заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін багато зробив для того, щоб допомогти врегулювати конфлікт з Північною Кореєю.
"Я вважаю, що він дуже багато робить, він безумовно не хоче бачити хаос і смерть, він не хоче цього бачити, він хороша людина, він дуже хороша людина, і я з ним дуже добре знайомий", - зазначив Трамп.
Раніше, президент Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з очільником США Дональдом Трампом щодо Північної Кореї.
Нагадаємо, у Північній Кореї заявили, що готові завдати ядерного удару, якщо Австралія продовжить "сліпо слідувати лінії США".
У ніч на п'ятницю, 9 вересня, КНДР провела найбільші у своїй історії ядерні випробування.
У відповідь на це влада Південної Кореї заявила, що розробила план удару по столиці Північної Кореї, який знищить Пхеньян у разі ядерної загрози. Повідомляли, що в разі появи ознак використання КНДР ядерної зброї удар буде завдано по тих районах Пхеньяна, де розташовується північнокорейське керівництво. Місто буде повністю знищене фугасними снарядами і балістичними ракетами.
Північна Корея пригрозила, що буде продовжувати випробування ракет та робитиме це щотижня.
Варто зазначити, що Північна Корея попередила, що ядерна війна може вибухнути "в будь-який момент", оскільки США "зловживають" своїми повноваженням
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану