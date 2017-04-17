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Північна Корея погрожує щотижня здійснювати випробування ракет

Щотижня, щомісяця і щороку
Незважаючи на міжнародний осуд та зростаючу військову напругу у відносинах із США, Північна Корея буде продовжувати випробування ракет та робитиме це щотижня.
Північна Корея погрожує щотижня здійснювати випробування ракет Фото: AFP

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Хан Сон Рель у Пхеньяні, повідомляє ВВС.

"Ми здійснюватимемо додаткові випробування ракет на щотижневій, щомісячній та щорічній основі", – сказав чиновник.

Представник МЗС також заявив, що тотальна війна почнеться, якщо США вдадуться щодо КНДР до військових дій.

"Якщо США планують військовий напад на нас, ми будемо реагувати превентивним ядерним ударом", – додав Хан Сон Рель. 

Нагадаємо, в неділю, 16 квітня, Північна Корея спробувала запустити ракету, однак пуск виявився невдалим.

МЗС КНДР, коментуючи повідомлення про останній запуск балістичної ракети, заявило, що офіційно про це не було оголошено, однак навіть якщо такий запуск і був, це нормально.

Радник із національної безпеки США Герберт Раймонд МакМастер заявив, що вже існує міжнародний консенсус, зокрема і з Китаєм, про те, що подальші ракетні випробування Північної Кореї не можна терпіти.м

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17 04 2017 22:10
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