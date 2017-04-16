США та Китай не збираються терпіти подальші ракетні пуски Північної Кореї, – МакМастер

За словами радника Трампа, президент "не дозволить Північній Кореї ставити Сполучені Штати чи їхніх регіональних союзників під загрозу"

Радник із національної безпеки США Герберт Раймонд МакМастер заявив, що вже існує міжнародний консенсус, зокрема і з Китаєм, про те, що подальші ракетні випробування Північної Кореї не можна терпіти.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як сказав МакМастер, перебуваючи в столиці Афганістану Кабулі, останнє таке випробування стало елементом провокаційної, дестабілізаційної і загрозливої поведінки Пхеньяна, і президент США Дональд Трамп не дозволить Північній Кореї ставити Сполучені Штати чи їхніх регіональних союзників під загрозу.

Тому, сказав він, завдяки досягненому консенсусові настав час піти на всі можливі кроки, крім воєнних, у намаганні вирішити цю проблему мирним шляхом.

За словами МакМастера, Вашингтон нині працює разом зі своїми союзниками в регіоні, зокрема і з керівництвом Китаю, над цілою низкою можливих відповідей, і розглядаються всі можливості.

У Китаї цю заяву ще не коментували.

Нагадаємо, про останнє на даний час північнокорейське ракетне випробування, що виявилося невдалим – ракета вибухнула невдовзі після старту, – повідомили за кілька годин до прибуття до сусідньої Південної Кореї з візитом віце-президента США Майкла Пенса. Прибувши до Сеула, він заявив, що ранкова провокація Північної Кореї ще раз нагадала про небезпеку для Південної Кореї і для США.

Китай виступає за мирне врегулювання ситуації на Корейському півострові виключно політичними засобами.