Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

США та Китай не збираються терпіти подальші ракетні пуски Північної Кореї, – МакМастер

За словами радника Трампа, президент "не дозволить Північній Кореї ставити Сполучені Штати чи їхніх регіональних союзників під загрозу"
Радник із національної безпеки США Герберт Раймонд МакМастер заявив, що вже існує міжнародний консенсус, зокрема і з Китаєм, про те, що подальші ракетні випробування Північної Кореї не можна терпіти.
США та Китай не збираються терпіти подальші ракетні пуски Північної Кореї, – МакМастер Фото: EPA

Про це повідомляє Радіо Свобода. 

Як сказав МакМастер, перебуваючи в столиці Афганістану Кабулі, останнє таке випробування стало елементом провокаційної, дестабілізаційної і загрозливої поведінки Пхеньяна, і президент США Дональд Трамп не дозволить Північній Кореї ставити Сполучені Штати чи їхніх регіональних союзників під загрозу.

Тому, сказав він, завдяки досягненому консенсусові настав час піти на всі можливі кроки, крім воєнних, у намаганні вирішити цю проблему мирним шляхом.

За словами МакМастера, Вашингтон нині працює разом зі своїми союзниками в регіоні, зокрема і з керівництвом Китаю, над цілою низкою можливих відповідей, і розглядаються всі можливості.

У Китаї цю заяву ще не коментували.

Нагадаємо, про останнє на даний час північнокорейське ракетне випробування, що виявилося невдалим – ракета вибухнула невдовзі після старту, – повідомили за кілька годин до прибуття до сусідньої Південної Кореї з візитом віце-президента США Майкла Пенса. Прибувши до Сеула, він заявив, що ранкова провокація Північної Кореї ще раз нагадала про небезпеку для Південної Кореї і для США.

Китай виступає за мирне врегулювання ситуації на Корейському півострові виключно політичними засобами.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 04 2017 23:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Рік конфліктів від прем

Рік конфліктів від прем'єра "всіх позвільняю" Гройсмана

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.