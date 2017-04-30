Повномасштабна війна США і КНДР знищить велику частину людства, - Папа Римський
Папа Римський Франциск заявив про свою готовність зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.
"Я приймаю будь-якого главу держави, хто просив про аудієнцію", - сказав понтифік журналістам у літаку під час перельоту з Каїра до Ватикану, інформує "Інтерфакс-Україна".
Трамп відвідає Сицилію, де 26-27 травня запланований щорічний саміт "великої сімки". При цьому, Білий дім не уточнив, чи зупиниться президент у Римі для зустрічі з понтифіком.
Коментуючи ситуацію навколо Північної Кореї, глава Святого престолу заявив, що для врегулювання відносин між Вашингтоном і Пхеньяном потрібна третя країна, яка виступить в ролі посередника.
"У світі так багато координаторів, є посередники, які пропонують себе - такі, наприклад, як Норвегія. Вона завжди готова допомогти. Це тільки один, але їх багато. Але єдиний шлях - це шлях переговорів, дипломатичного рішення", - підкреслив папа Франциск.
За його словами, "ситуація навколо ракет (КНДР) назріває вже давно, але тепер, здається, ситуація стала дуже напруженою".
"Ми говоримо про майбутнє людства. Сьогодні широкомасштабна війна знищить - я не сказав би половину людства - але більшу частину людства, а також культуру, все. Це було б жахливо. Я не думаю, що сьогодні людство зможе витримати це", - підсумував понтифік.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що серйозний військовий конфлікт з Північною Кореєю можливий через її ядерні програми, проте, на його думку, краще вирішити проблему дипломатичним шляхом.
Раніше, атомний підводний човен ВМС США "Мічиган", на якому є ракети "Томагавк", прибув до берегів ПІвнічної Кореї.
Натомість Північна Корея заявила про готовність потопити американський авіаносець "Карл Вінсон", щоб продемонструвати свою військову міць.
Також, КНДР провела найбільші артилерійські навчання в районі порту Вонсан.
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