США вкотре закликали Росію покласти край насильству на сході України
"П'ятеро українських солдатів загинуло і 23 зазнали поранень. Бойові дії не оминули і цивільне населення. 13-річний хлопчик та його батько загинули на контрольованій українським урядом території, коли артилерійські снаряди вдарили по їхньому будинку. Газопровід з газоподібним хлором на Донецькій фільтрувальній станції був вражений артилерійськими снарядами", - зазначила Науерт.
"Кремль контролює насильство на сході України та може припинити це насильство вже завтра, якщо цього забажає. Росія стверджувала, що хоче захищати російськомовне населення, але, як наш спеціальний представник з переговорів щодо України Курт Волкер неодноразово підкреслював, наразі ніде в світі немає більш небезпечного місця для російськомовного населення, аніж на сході України", - додала вона.
За словами Науерт, Росія сприяє закріпленню насильства на сході України надсилаючи кошти, солдатів і ресурси в регіон.
"Ми закликаємо Росію припинити її агресію в Україні та виконати її зобов'язання відповідно до підписаних Мінських угод", - додала представниця Держдепу.
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