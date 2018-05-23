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США вкотре закликали Росію покласти край насильству на сході України

"Кремль контролює насильство на сході України і в його силах зробити так, щоб це насильство припинилося вже на наступний день"
За словами представниці Державного департаменту США Хезер Науерт, останній тиждень на сході України був одним з найбільш насильницьких з початку року.
США вкотре закликали Росію покласти край насильству на сході України Фото: AFP

"П'ятеро українських солдатів загинуло і 23 зазнали поранень. Бойові дії не оминули і цивільне населення. 13-річний хлопчик та його батько загинули на контрольованій українським урядом території, коли артилерійські снаряди вдарили по їхньому будинку. Газопровід з газоподібним хлором на Донецькій фільтрувальній станції був вражений артилерійськими снарядами", - зазначила Науерт.

"Кремль контролює насильство на сході України та може припинити це насильство вже завтра, якщо цього забажає. Росія стверджувала, що хоче захищати російськомовне населення, але, як наш спеціальний представник з переговорів щодо України Курт Волкер неодноразово підкреслював, наразі ніде в світі немає більш небезпечного місця для російськомовного населення, аніж на сході України", - додала вона.

За словами Науерт, Росія сприяє закріпленню насильства на сході України надсилаючи кошти, солдатів і ресурси в регіон.

"Ми закликаємо Росію припинити її агресію в Україні та виконати її зобов'язання відповідно до підписаних Мінських угод", - додала представниця Держдепу.

Додамо, Дональд Трамп заявив, що серед керівництва Білого дому за всю історію не було людини, яка займала таку ж "жорстку позицію" по відношенню до Росії.
 

 

 
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23 05 2018 10:54
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