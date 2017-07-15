США виділять щонайменше 410 мільйонів доларів на підтримку України у 2018 році
Зазначеним законопроектом передбачається виділення коштів зокрема на програми підтримки України, повідомляє посольство України у США з посиланням на проект Закону.
"Незважаючи на суттєве скорочення загального бюджету Державного департаменту, кошторис допомоги Україні по лінії зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів та причетних агентств збережено на рівні 2017 року – у обсязі, що не менший за $410,465 млн", – йдеться в повідомленні.
У посольстві пояснили, що законопроект передбачає фінансування на безпекові цілі за програмою "Міжнародне військове фінансування" (Foreign Military Financing) для України на рівні не меншому поточного бюджетного року, а також законодавчу можливість для виділення у разі необхідності коштів під надання нашій державі додаткових кредитних гарантій.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виділили Україні $25 млн допомоги в сфері безпеки.
Віце-президент Єврокомісії з питань євро- та соціального діалогу Валдіс Домбровскіс допускає виділення Україні траншу €600 млн макрофінансової допомоги в грудні цього року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат