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США виділять щонайменше 410 мільйонів доларів на підтримку України у 2018 році

Законопроект передбачає фінансування на безпекові цілі
Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США представив проект “Закону щодо асигнувань на потреби Державного департаменту, зарубіжні операції та суміжні програми на 2018 фінансовий рік”.
США виділять щонайменше 410 мільйонів доларів на підтримку України у 2018 році Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography

Зазначеним законопроектом передбачається виділення коштів зокрема на програми підтримки України, повідомляє посольство України у США з посиланням на проект Закону.

"Незважаючи на суттєве скорочення загального бюджету Державного департаменту, кошторис допомоги Україні по лінії зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів та причетних агентств збережено на рівні 2017 року – у обсязі, що не менший за $410,465 млн", – йдеться в повідомленні.

У посольстві пояснили, що законопроект передбачає фінансування на безпекові цілі за програмою "Міжнародне військове фінансування" (Foreign Military Financing) для України на рівні не меншому поточного бюджетного року, а також законодавчу можливість для виділення у разі необхідності коштів під надання нашій державі додаткових кредитних гарантій.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виділили Україні $25 млн допомоги в сфері безпеки.

Віце-президент Єврокомісії з питань євро- та соціального діалогу Валдіс Домбровскіс допускає виділення Україні траншу €600 млн макрофінансової допомоги в грудні цього року.

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15 07 2017 19:00
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