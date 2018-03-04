США виділять військову допомогу країнам Балтії на $170 млн

Американці планують надати майже $100 млн на придбання великокаліберних боєприпасів, а також понад $70 млн - на навчання військових і на купівлю спорядження.

США нададуть військову допомогу Естонії, Латвії та Литві в цілому на $170 млн.

Про це йдеться в заяві Білого дому у вівторок, 3 квітня.

"США планують надати майже $100 млн на придбання великокаліберних боєприпасів, а також понад $70 млн - на навчання військових і на купівлю спорядження, щоб підвищити рівень підготовки національних збройних сил і національних сил безпеки Естонії, Латвії і Литви", - йдеться в документі.

Також США мають намір продовжити зміцнювати систему безпеки в прибалтійському регіоні в рамках двох спеціальних програм - Зовнішнє військове фінансування (FMF) і Міжнародна військова освіта і підготовка (IMET).

Раніше президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі лідерів країн Балтії - президента Естонії Керсті Кальюлайд, президента Литви Далю Грібаускайте і президента Латвії Раймондса Вейоніса. Сторони обговорили на переговорах співробітництво в сфері безпеки і поліпшення взаємин в економічній сфері.

Минулого року НАТО розгорнуло чотири багатонаціональних батальйони у Польщі та країнах Балтії, тоді як американські військові відправили батарею Patriot до Литви для навчань. Віце-президент США Майк Пенс у липні минулого року говорив про можливість розгортання Patriot у сусідній Естонії.