США виділять військову допомогу країнам Балтії на $170 млн
Про це йдеться в заяві Білого дому у вівторок, 3 квітня.
"США планують надати майже $100 млн на придбання великокаліберних боєприпасів, а також понад $70 млн - на навчання військових і на купівлю спорядження, щоб підвищити рівень підготовки національних збройних сил і національних сил безпеки Естонії, Латвії і Литви", - йдеться в документі.
Також США мають намір продовжити зміцнювати систему безпеки в прибалтійському регіоні в рамках двох спеціальних програм - Зовнішнє військове фінансування (FMF) і Міжнародна військова освіта і підготовка (IMET).
Раніше президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі лідерів країн Балтії - президента Естонії Керсті Кальюлайд, президента Литви Далю Грібаускайте і президента Латвії Раймондса Вейоніса. Сторони обговорили на переговорах співробітництво в сфері безпеки і поліпшення взаємин в економічній сфері.
Минулого року НАТО розгорнуло чотири багатонаціональних батальйони у Польщі та країнах Балтії, тоді як американські військові відправили батарею Patriot до Литви для навчань. Віце-президент США Майк Пенс у липні минулого року говорив про можливість розгортання Patriot у сусідній Естонії.
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