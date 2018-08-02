США вимагають від Росії натиснути на Асада, щоб установити перемир'я
Про це йдеться в офіційній заяві речниці Державного департаменту США Хезер Науерт, поширеній у четвер, повідомляє Укрінформ.
"Сполучені Штати вкрай стурбовані ескалацією насильства у Ідлібі, у передмістях Дамаска в Східній Гуті та інших районах Сирії, які перебувають під загрозою з боку нинішнього режиму та російських авіаударів", - наголошується в документі.
У заяві підкреслюється, що США "приголомшені" нещодавніми повідомленнями про "використання хімічної зброї режимом Асада, а також посиленням бомбардувань", у результаті яких за останні 48 годин загинули десятки цивільних. Крім того, в документі йдеться про напади на цивільну інфраструктуру, включаючи лікарні, що призводить до збільшення кількості біженців. "Ці напади мають бути припинені негайно", - наголосили в Держдепі.
Американське зовнішньополітичне відомство також висловилося на підтримку заклику ООН щодо припинення бойових дій упродовж наступного місяця для забезпечення доставки гуманітарних вантажів та невідкладної медичної евакуації понад 700 мирних жителів з району Східна Гута.
"Росія має використати свій вплив на Дамаск, щоб сирійський режим негайно дозволив ООН поставити життєво важливу допомогу", - наголошується в заяві.
США також закликали всі сторони "забезпечити безумовне зменшення насильства та безперешкодний гуманітарний доступ для подолання гуманітарної катастрофи, яка виникла в результаті жорстоких нападів режиму Асада на ці райони".
Як повідомлялося, увечері в суботу в сирійській провінції Ідліб був збитий російський Су-25.
У Міноборони РФ повідомили, що льотчик катапультувався і "був убитий в бою з терористами".
Російські винищувачі збільшили число ударів по містах в сирійській провінції Ідліб, що утримуються повстанцями, після того, як вони збили російський Су-25.
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