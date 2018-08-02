США вимагають від Росії натиснути на Асада, щоб установити перемир'я

Сполучені Штати вкрай стурбовані ескалацією насильства у Ідлібі, у передмістях Дамаска в Східній Гуті та інших районах Сирії

Офіційний Вашингтон висловив занепокоєння долею цілих регіонів у Сирії, які потерпають від дій режиму Башара Асада та бомбардувань російської авіації.

Про це йдеться в офіційній заяві речниці Державного департаменту США Хезер Науерт, поширеній у четвер, повідомляє Укрінформ.

"Сполучені Штати вкрай стурбовані ескалацією насильства у Ідлібі, у передмістях Дамаска в Східній Гуті та інших районах Сирії, які перебувають під загрозою з боку нинішнього режиму та російських авіаударів", - наголошується в документі.

У заяві підкреслюється, що США "приголомшені" нещодавніми повідомленнями про "використання хімічної зброї режимом Асада, а також посиленням бомбардувань", у результаті яких за останні 48 годин загинули десятки цивільних. Крім того, в документі йдеться про напади на цивільну інфраструктуру, включаючи лікарні, що призводить до збільшення кількості біженців. "Ці напади мають бути припинені негайно", - наголосили в Держдепі.

Американське зовнішньополітичне відомство також висловилося на підтримку заклику ООН щодо припинення бойових дій упродовж наступного місяця для забезпечення доставки гуманітарних вантажів та невідкладної медичної евакуації понад 700 мирних жителів з району Східна Гута.

"Росія має використати свій вплив на Дамаск, щоб сирійський режим негайно дозволив ООН поставити життєво важливу допомогу", - наголошується в заяві.

США також закликали всі сторони "забезпечити безумовне зменшення насильства та безперешкодний гуманітарний доступ для подолання гуманітарної катастрофи, яка виникла в результаті жорстоких нападів режиму Асада на ці райони".

Як повідомлялося, увечері в суботу в сирійській провінції Ідліб був збитий російський Су-25.

У Міноборони РФ повідомили, що льотчик катапультувався і "був убитий в бою з терористами".

Російські винищувачі збільшили число ударів по містах в сирійській провінції Ідліб, що утримуються повстанцями, після того, як вони збили російський Су-25.