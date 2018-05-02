У відповідь на збитий в Сирії Су-25 РФ обстріляла лікарню
Про це повідомляє Reuters.
Повітряні удари були нанесені по селах і містах, включаючи Кафр-Нубл і Маасран, а також Саракеб, Маарет-аль-Нууман і Ідліб.
Як повідомляють свідки, під удар потрапила лікарня в Маарет-аль-Нуумані.
На відеозаписах, наданих рятувальниками, видно, як зі зруйнованої будівлі лікарні на ношах викочують дітей.
Також повідомляється про загибель п'яти осіб при авіаударі по житловому будинку в Кафр Нублі.
У місті Ідліб, столиці провінції, за свідченнями очевидців, було зруйновано як мінімум одна п'ятиповерхова будівля, в результаті чого ймовірно загинуло не менше 15 людей.
В результаті повітряних ударів, нанесених в суботу після падіння російського літака в Хан-су-Сублі, в цьому селі загинули, щонайменше, 10 осіб, включаючи дітей.
"Ми витягуємо тіла з-під повалених стін. Росіяни помстилися мирним жителям, багато з яких вже були переміщені і покинули свої будинки через попередні бомбардування", - сказав Ахмад Хілал, рятувальник цивільної оборони.
Як повідомлялося, увечері в суботу в сирійській провінції Ідліб був збитий російський Су-25.
У Міноборони РФ повідомили, що льотчик катапультувався і "був убитий в бою з терористами".
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